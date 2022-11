Um dos donos do Colombo e o terceiro maior fundo de pensões do mundo juntam-se para controlar a Brisa

Uma viagem de autocarro entre Lisboa ao Porto, pela A1, ou uma ida de carro da Marateca a Elvas, usando a A6, vão contribuir para financiar as pensões pagas na Holanda, na Coreia do Sul e na Suíça, previsivelmente a partir do terceiro trimestre deste ano. Aquelas auto-estradas fazem parte das concessões atribuídas à Brisa, empresa que, segundo foi fechado esta terça-feira, ganhou como novos acionistas os gestores de fundos de pensões (e não só) daqueles países. Serão eles os novos parceiros do Grupo José de Mello, que, embora mantendo a presidência, deixa de ser o principal acionista da empresa portuguesa. Mas, quem são os novos donos de parte das auto-estradas portuguesas?

