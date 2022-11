Já há acordo para venda da Brisa. Controlo passa para investidores da Holanda, Coreia e Suíça

É um grande negócio em tempos de covid-19: foi fechado acordo para a venda da Brisa. O Grupo José de Mello deixa de ter o controlo da empresa, que ficará apenas com uma participação de 17%, mas Vasco de Mello permanece como presidente da administração. O fundo Arcus desaparece da estrutura da concessionária de auto-estradas. O controlo, com 81% da Brisa, passa, com o acordo agora anunciado, para um consórcio de três investidores institucionais.

Segundo o comunicado enviado pelo Grupo José de Mello, o consórcio comprador dos 81% da empresa portuguesa é composto pela “APG (gestora de ativos da ABP, o fundo de pensões dos funcionários públicos e do setor da educação dos Países Baixos), o NPS (serviço nacional de pensões da República da Coreia) e a SLAM (gestora de ativos da Swiss Life, a maior seguradora do ramo vida na Suíça)”. O veículo que fará a compra é controlado, em partes iguais, pela APG e pelo NPS.

Segundo noticiado até aqui, estavam cinco grupos na corrida: os espanhóis Abertis, a também espanhol Global Via, o consórcio liderado pelo francês Ardien e ainda o grupo chinês China State Construction Engineering Corporation.

O valor do negócio não é referido no comunicado, mas, com a operação, a Brisa fica avaliada em mais de 3 mil milhões de euros. Assim, com base em contas simples, 80% deste montante ronda os 2,4 mil milhões de euros – sendo que são dois vendedores, de posição idêntica.

“Ao ser formalizado e anunciado no atual contexto económico de grande adversidade, este negócio, que é um dos maiores investimentos estrangeiros realizados em Portugal nos últimos anos, é também um sinal de confiança de investidores internacionais na economia portuguesa”, indica o Grupo José de Mello em comunicado.

Negócios em tempos de covid

Aliás, sobre este tema, Vasco de Mello, que continuará como presidente do conselho de administração da Brisa (onde é administrador desde 2000), refere, citado no comunicado, que “esta parceria, celebrada no atual contexto de grande adversidade, é um sinal de confiança em Portugal e na economia portuguesa e representa uma oportunidade única para a Brisa reforçar e acelerar o seu posicionamento na área da mobilidade.”

Com esta decisão, o grupo José de Mello – que superou a fasquia dos 20% da Brisa em 2001 – vai amortizar dívida, conseguindo reforçar os seus capitais, querendo investir também noutras áreas de negócio (atualmente, está presente na saúde, com a CUF, indústria química e vinicultura).

O objetivo era que a operação ficasse concretizada no primeiro semestre do ano. Tornada pública em outubro do ano passado, desde o verão que se fala da vontade de saída do fundo Arcus da Brisa. O Grupo José de Mello acompanhou-a.

Valor mais que duplica em sete anos

Avaliada em 3 mil milhões de euros, a Brisa despede-se, agora, do acionista que ganhou em 2013, quando o Grupo José de Mello fez uma parceria com os britânicos Arcus para lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) que tirou a empresa do mercado de capitais.

Quando deixou a bolsa de Lisboa, em 2013, a Brisa tinha um valor de mercado de 1,3 mil milhões de euros.

(notícia atualizada às 11.30 com mais informações)