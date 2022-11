Houve menos 300 mil empregados em Espanha no primeiro trimestre (e o efeito da covid não se fica por aqui)

A evolução até tem vindo a ser positiva nos últimos tempos, mas o novo ano começou com uma descida do número de cidadãos a trabalhar em Espanha. No primeiro trimestre, foram destruídos 285.600 postos de trabalho, totalizando agora 19,7 milhões de postos existentes. Estes números contam apenas com cerca de duas semanas de impacto do chamado estado de alarme que o país decretou para conter a pandemia de covid-19.

Este primeiro trimestre foi o pior, a nível de destruição de postos de trabalho, desde 2013, segundo conta o jornal espanhol Cinco Días – e, tradicionalmente, os primeiros trimestres do ano são negativos para o emprego no país vizinho.

O efeito da pandemia sente-se, de facto, nos números reportados pelo gabinete de estatísticas espanhol, também INE, mas “há que ter em conta que o número não incluiu os afetados com um ERTE, com suspensão do emprego que, segundo a metodologia da EPA [inquérito de população ativa], consideram-se empregados quando a suspensão é inferior a três meses”. O ERTE é o regime idêntico ao lay-off, que permite a suspensão dos contratos.

O efeito sentido pela perda de postos de trabalho foi sentido sobretudo no sector privado (mais de 280 mil postos), mais do que no público (5,4 mil).

O sector dos serviços foi aquele que mais sentiu o efeito o impacto, com menos 276 mil postos, seguido da agricultura e da construção.

“A taxa de desemprego situou-se em 14,41%, mais 63 centésimas acima do trimestre anterior”, indica o destaque do INE espanhol que, ainda assim, revela que, com este aumento, a taxa desceu ao longo do último ano. O INE sublinha que muitos trabalhadores que já perderam o emprego ainda foram classificados como inativos (número que cresceu no trimestre) porque não cumpriam as condições de busca de trabalho que são exigidas na definição de desemprego. De qualquer forma, estes são números ainda distantes dos mais de 25% que Espanha chegou a registar na crise da dívida.

Empurrando populações inteiras para o confinamento, a pandemia de covid-19 está a sentir-se nas economias, e, para já, o nível de emprego é um dos que mais se tem notado, com vários países a registar quebras.

O "Financial Times" escreve esta terça-feira que mais de 30 milhões de trabalhadores da Europa estão a necessitar de apoios estatais para conseguir sobreviver. Daí a necessidade de muitos países, incluindo Portugal, estarem agora preocupados com o regresso à normalidade possível.