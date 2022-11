Empresas sem perfil exportador recorrem mais ao “layoff”

As empresas sem perfil exportador estão a recorrer mais ao regime do “lay-off” simplificado do que as empresas exportadoras, revela a terceira edição do inquérito semanal aos empresários realizado pelo Banco de Portugal e Instituto Nacional de Estatística (INE) para medir o pulso à economia durante a pandemia de covid-19.

Na sua terceira semana o inquérito introduziu uma nova componente de análise, distinguindo as empresas entre as que exportam e as que não o fazem. Segundo o INE e o Banco de Portugal, as empresas exportadoras estão a reportar indicadores que apontam para uma maior capacidade de resistência à presente crise.

O recurso ao "lay-off" simplificado foi assinalado por 47% das empresas exportadoras, contra 57% nas empresas sem perfil exportador. Em termos globais, segundo o INE e o Banco de Portugal, nesta terceira semana 54% das empresas inquiridas admitiram ter recorrido ao "lay-off", um pouco mais do que os 52% da semana anterior.

Além disso, "nas empresas com perfil exportador registou-se uma maior proporção de empresas em funcionamento (88% face a 82% nas restantes)", refere o inquérito.

Por outro lado, embora haja mais empresas exportadoras afetadas por reduções do volume de negócios, a magnitude dessas perdas é menor. O relatório do inquérito desta semana refere que "a percentagem das empresas com perfil exportador que referiu diminuições do volume de negócios e do pessoal ao serviço foi ligeiramente superior à média, mas as reduções reportadas foram relativamente menores".

Cerca de 83% das empresas respondentes no inquérito mantinham-se em produção ou em funcionamento, mesmo que parcialmente. Por setor, esta percentagem continua a ser significativamente mais baixa no alojamento e restauração (41%). Nas empresas com perfil exportador registou-se uma menor proporção de empresas encerradas (temporária e definitivamente), indicam o INE e o Banco de Portugal.

A percentagem de empresas respondentes que assinalaram diminuições do volume de negócios manteve-se ao nível da semana anterior, 80%. Segundo o inquérito, 39% das empresas registaram uma redução superior a 50% do volume de negócios.

Reduzida adesão a medidas de apoio

Excluindo o lay-off simplificado, a proporção de empresas que não prevê o recurso a outras medidas de apoio aumentou na última semana, atingindo proporções entre 48% e 59%, consoante a medida.

Sobre as medidas disponíveis, o inquérito mostra que 13% das empresas já beneficiou da suspensão de obrigações fiscais e contributivas e 10% da moratória ao pagamento de juros e capital de créditos já existentes.

O inquérito, que vai na terceira semana, contou com respostas de 5,8 mil empresas.