Covid-19. Turismo oferece estadias gratuitas a médicos e enfermeiros envolvidos no combate à pandemia

Médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde "que estiveram diretamente envolvidos na luta contra a covid-19 nas unidades hospitalares de combate à pandemia" vão poder aceder a reservas gratuitas em hotéis para "recarregar baterias", num novo site que vai ter oferta disponível a partir de 4 de maio, quando for levantado o estado de emergência.

Designada de 'Thank you Voucher', esta iniciativa é lançada pelo grupo de viagens Travelstore, e com o apoio de diversos hotéis e resorts, que se propõe ser um "agradecimento nacional" aos profissionais de saúde portugueses e proporcionar-lhe uns momentos de lazer e descanso, "à medida que as condições o permitirem e os hotéis forem reabrindo", segundo adianta Frédéric Frère, CEO do grupo Travelstore.

Para este efeito, a Travelstore criou o site https://tyv.grupotravelstore.com/, em que os profissionais de saúde se poderão registar a partir de 4 de maio e ver a oferta que vai sendo disponibilizada pelos hotéis. Como o panorama é ainda incerto relativamente a datas, estas vão sendo ajustadas, através de contacto personalizado dos serviços da agência, à medida "que forem levantadas as restrições de mobilidade e que as unidades hoteleiras voltarem a estar operacionais", explica o responsável.

O primeiro passo para o pessoal médico interessado é registar-se no 'site' mostrar o seu interesse e escolher algumas datas - ao que se seguirá um contacto do agente da Travelstore para confirmar a reserva e acertar os detalhes. "Oferecemos o nosso serviço de reservas e todos os procedimentos que temos com os clientes habituais", refere o administrador-executivo do grupo de viagens empresariais com 200 colaboradores, e que representa em Portugal a American Express Travel.

"Vamos lidar com algumas incertezas, não sabemos bem quando reabrirão os hotéis, mas pelo menos queremos desde já dar um sinal e uma garantia os profissionais de saúde que poderão usufruir desta oferta, que é válida quando esses parceiros reabrirem", faz notar Frédéric Frère. "Uns dirão que querem ir em agosto, outros em julho, e dentro das limitações e das disponibilidades hoteleiras que tivermos vamos tentando ajustar a reserva ao que pretendem".

A adesão dos hotéis e resorts a esta iniciativa "está a ser fantástica, e esperamos poder acolher muito mais apoios e conseguir assim maximizar o numero de ofertas para os profissionais de saúde". Segundo Frédéric Frère, a oferta dos hotéis é muito variada, "dependendo das particularidades de cada parceiro, e o que pedimos aqui foi uma oferta mínima de duas noites".