Covid-19. Bancos europeus põem dinheiro de lado para perdas em crédito e lucros afundam

O Grupo Santander colocou 1,6 mil milhões de euros de lado para fazer face aos efeitos negativos da covid-19 nas suas contas. Com isso, os seus lucros afundaram nos primeiros três meses do ano. A pandemia está já a ter efeito nos bancos, sobretudo por anteciparem o aumento de dificuldades nos reembolsos dos créditos concedidos aos seus clientes.

Para se ter uma referência, o montante que o grupo espanhol Santander pôs de lado num só trimestre é quase idêntico à soma dos lucros que a Caixa Geral de Depósitos, o Banco Comercial Português e o Santander Totta obtiveram em todo o ano de 2019.

Assim, o Grupo Santander, com a sua atividade em todo o mundo, teve um lucro de 331 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 82% em relação ao mesmo período do ano anterior. A provisão de 1,6 mil milhões de euros deve-se a provisões constituídas por “conta da esperada deterioração das condições macroeconómicas decorrentes da crise sanitária”, explica o banco em comunicado. Sem a provisão, o lucro do banco teria subido 1%, o que leva a presidente, Ana Botín, a referir que há, para já, um impacto direto “limitado” da covid-19 nas contas do banco.

Portugal deu um contributo de 5% para estes lucros, com uma quebra de 11% dos lucros para 120 milhões de euros – sendo que os resultados do Santander Totta nunca são divulgados ao mesmo tempo que a casa-mãe, havendo sempre variações.

Não sendo ainda possível prever o impacto total da pandemia, o banco considera que, a nível de capital, tem capacidade para enfrentar as dificuldades, nomeadamente através das provisões constituídas. De qualquer forma, as metas estratégicas definidas vão ser revistas no futuro, quando o grupo tiver um maior entendimento das consequências da crise.

O Santander não é o único banco que, nas contas do primeiro trimestre, revela que as provisões e imparidades para crédito reduziram o lucro, nem é o único que vai rever metas no futuro.

O britânico HSBC vai avaliar a adequação das suas metas financeiras, bem como irá rever a sua política de dividendos, tendo em conta os resultados de 2020. Os lucros do banco resvalaram 57%, com o banco a apontar para os efeitos da covid-19, mas também para a descida no preço do petróleo.

Entretanto, também o alemão Deutsche Bank veio ontem dizer que deverá falhar as suas metas anteriormente definidas para o seu rácio de capital. “A gestão tomou a decisão de permitir que o capital caia de forma ligeira e modesta abaixo da meta [de 12,5% de rácio designado de CET1], de forma a apoiar os clientes e a economia em geral nesta altura de crise económica”, anunciou o banco em comunicado, acrescentando que essa decisão – que permite que o rácio fique acima do exigido pelo Banco Central Europeu – se deve a um aumento do risco dos seus ativos (como crédito).

O banco espera apresentar lucros de apenas 66 milhões de euros no primeiro trimestre (o que é, ainda assim, melhor do que o antecipado pelos analistas), num trimestre em que irá constituir mais imparidades para crédito de cerca de 500 milhões de euros.

Este reforço tinha também já sido anunciado na semana passada pelo italiano UniCredit e pelo Credit Suisse, com provisões adicionais de 900 milhões e mil milhões de euros, respetivamente, segundo relembra a Bloomberg.