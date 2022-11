Turismo de céu em Alqueva ganha prémios internacionais pelo desempenho económico

A Associação Dark Sky Alqueva conquistou mais dois prémios internacionais, e desta vez não só por promover a qualidade do céu nos territórios junto ao Grande Lago do Alentejo, mas pelo desempenho empresarial considerado "de excelência" na sua atividade.

A Dark Sky Alqueva arrecadou dois novos prémios, 'The Bizz Award' e 'The Peak of Success', o que lhe permite tornar-se membro 'platinum' do Worldcob, uma organização empresarial nos Estados Unidos com sede em Houston (Texas), que tem promovido o desenvolvimento de cerca de 3.500 empresas em mais de 120 países que destacam nas suas áreas de negócio e também tem como foco a responsabilidade social.

Os prémios agora arrecadados pela Dark Sky Alqueva irão ser entregues presencialmente nas cerimónias de gala agendadas para 26 de novembro em Doha, no Qatar (a decorrer no Marsa Malaz Kempinski) e para 28 de maio de 2021 no Cazaquistão (no Sheraton Nur-Sultan, apesar das incertezas que ainda existem devido às circunstâncias da covid-19.

Enfatizando o "triunfo" que representa ter conquistado o prémio The Bizz, que abre a porta a ser membro do Worldcob, Apolónia Rodrigues, presidente da Associação Dark Sky, salienta que "o reconhecimento obtido permitirá crescer ao nível comercial" tendo em conta que é favorecida a "geração de negócios entre os membros", a par de se promover uma "cultura corporativa socialmente responsável".

"A Associação Dark Sky torna-se assim membro do Worldcob ao lado de grandes corporações", faz notar Apolónia Rodrigues, reiterando que para o projeto português que promove experiências turísticas de céu escuro representa um salto ao nível da "capacidade de relacionamento comercial, de gerar mais negócios e revitalizar a imagem corporativa".

Prémio de melhor destino do mundo para turismo corporativo em 2020

O ano de 2020 começou com prémios para o Dark Sky Alqueva, que a 7 de fevereiro foi distinguido como 'Europe’s Leading Tourist Destination' nos Corporate Travel Awards da revista CEO Today - o qual além "dos céus estrelados do Alqueva" também passa à lupa "praias de areia branca das Maldivas ou os desertos intermináveis do Dubai", conforme frisa Apolónia Rodrigues.

O Dark Sky Alqueva foi o primeiro destino do mundo certificado para turismo de observação de céu em 2011, como Starlight Tourism Destination, pela Starlight Foundation. A partir do Alqueva, este projeto de astroturismo tornou-se transfronteiriço, integrando hoje 10 municípios em Portugal e 13 em Espanha, e cobrindo uma área de cerca de 10 mil quilómetros quadrados em torno do Grande Lago do Alentejo.

O projeto tem vindo a receber sucessivos prémios internacionais, e a expandir-se geográficamente pelo país, integrando hoje três marcas, que além do Alqueva também se estendem à Dark Sky Aldeias do Xisto (fruto da parceria com a ADXTUR que coordena a rede de aldeias no centro do país) e à Dark Sky Vale do Tua (em parceria com a associação ADRVT). Segundo Apolónia Rodrigues, o objetivo é chegar a "uma rede Rede Dark Sky Portugal" e posicionar o país como "destino internacional líder no astroturismo".