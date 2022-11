Lucro da Galp no primeiro trimestre cai 72%

O lucro da Galp Energia no primeiro trimestre deste ano caiu 72%, para 29 milhões de euros, reflexo de piores resultados na exploração e produção, com a queda do preço do petróleo, num trimestre marcado ainda pela quebra do consumo relacionada com a pandemia de covid-19.

Numa base ajustada, o lucro da Galp ficou em 29 milhões até março, que comparam com 103 milhões no mesmo período do ano passado e 157 milhões de euros no último trimestre de 2019.

Em base contabilística (IFRS), o resultado líquido foi negativo em 257 milhões de euros, comparando com os 8 milhões negativos do período homólogo do ano passado, um agravamento que refletiu sobretudo o efeito da queda do preço do petróleo no "stock" petrolífero da empresa.

No seu comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp diz ser prematuro reavaliar os seus ativos em matéria de imparidades face ao impacto da pandemia. Certo é que a empresa irá parar a sua refinaria de Sines a partir de 4 de maio durante um mês.

No primeiro trimestre o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) baixou 5%, para 469 milhões de euros.

O resultado operacional caiu 22%, para 217 milhões de euros, com o resultado da exploração e produção a descer 43%, para 145 milhões de euros e o da refinação e distribuição a subir de 48 milhões negativos para 9 milhões positivos.

Embora a produção de petróleo no primeiro trimestre tenha crescido 17%, , para 130 mil barris por dia, o preço médio no período baixou 21%, para 51 dólares por barril (o que não considera ainda a acentuada quebra das últimas semanas para a faixa dos 20 dólares por barril).

As vendas da refinação da Galp até cresceram 13%, mas com uma queda da margem de refinação. Já as vendas de produtos petrolíferos da área comercial (ou seja, as vendas a clientes finais nas estações de serviço) baixaram 13% face ao primeiro trimestre do ano passado. Recorde-se que a maior quebra na venda de combustíveis em Portugal ocorreu apenas a partir de meados de março.

Empresa anula previsões

A Galp informou ainda que as previsões para os seus resultados apresentadas no Capital Markets Day deixaram de ser válidas, reservando a empresa para "momento oportuno" a apresentação de novas projeções.

A Galp já tinha anunciado um corte de 500 milhões de euros no investimento e custos operacionais para este ano, devido à pandemia.

A empresa indicou ainda que se o petróleo permanecer nos 20 dólares por barril a companhia terá um "cash flow" livre neutro. Com cotações inferiores, contudo, a perspetiva de a cada ano ir libertando mais "cash flow" das suas operações pode ficar em causa.