Hotel dos Reis nasce pelas mãos da DST

Lisboa vai ter um novo hotel do grupo “The Beautique Hotels”. O projeto do Hotel dos Reis, orçado em 5,4 milhões de euros, nasce no segundo semestre de 2020, no quarteirão da Avenida Almirante Reis e da Rua Maria Andrade.

A obra de reabilitação do imóvel centenário, a cargo da DST, prevê uma área bruta de 3061 metros quadrados, distribuída por sete pisos, a que se juntam mais dois subterrâneos destinados a áreas técnicas e salas de reunião. a capacidade do hotel é de 54 quartos.

Com assinatura do gabinete NLA Nuno Leonidas arquitecto e decoração de Nini Andrade Silva, a obra implica a demolição do edifício, mantendo-se, no entanto, as fachadas, no sentido de preservar a sua identidade.

Em termos técnicos, a DST identifica como principais dificuldades a demolição da totalidade do edifício e escavação das caves, pelo que está prevista uma estrutura de contenção periférica em muro do tipo Berlim, mantendo desta forma a fachada principal do edifício, que se encontra contida através de uma estrutura em perfis metálicos suportada em três torres localizadas no interior do edifício. A proximidade dos edifícios vizinhos, da estação de Metro do Intendente e da catenária do elétrico constituem também condicionantes à execução do trabalho, explica o dstgroup, liderado por José Teixeira.