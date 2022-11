Ana Pinho: “habitação para a classe média baixa será prioridade”

Trata-se de uma prioridade. A habitação a custos controlados será uma das principais apostas do Governo no que respeita à habitção em Portugal. Numa conferência online, esta segunda-feira, organizada pela Associação Portuguesa de Mediadores Imobiliários (APMI), Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação, revelou que os programas de renda acessível são parte da solução para ajudar o sector e aumentar a oferta para uma franja da população que foi afetada pela subida exponencial dos preços, nos últimos anos.

“Recenseámos 26 mil famílias sem acesso a essa habitação. Ao nível de classe média e classe média baixa é necessário mais oferta pública, para que em situações futuras de aquecimento e subida de preços possa ser a almofada que sustenta que não consegue aceder ao mercado. É um passo essencial”, disse Ana Pinho durante a conferência que teve uma plateia de mil pessoas online, entre mediadores, jornalistas, profissionais ligadas ao sector, e foi mediada pelo presidente da APMI, Luís Lima.

Com a chegada da pandemia a Portugal e a paragem abrutpa do turismo, que alavancou a recuperação económica da última crise, muitos dos imóveis alocados ao regime de Alojamento Local estão e hoje a enfrentar sérias dificuldades liquidez. Para uma fatia considerável dos seus investidores, a solução tem passado por colocar estas casas no mercado de arrendamento de longa duração. Mas, refere a secretária de Estado da Habitação, “mesmo num cenário de migração total, não resolveria o problema”. “Poderá ajudar mas não deixaremos de dar prioridade à oferta pública”, disse Ana Pinho.

“Do ponto de vista de investimento, quem tenha carteira para investir, não deve colocar os ovos todos no mesmo cesto. Se parte poderá ser usado para casos de maior risco e maior rentabilidade, uma outra deverá estar alocada a investimentos mais seguros, a longo prazo, e o arrendamento habitacional cumpre esse papel. Em situações de crise, o arrendamento sempre foi um refúgio a outras formas de exploração dos próprios imóveis. Hoje quem apostou numa forma única está carrega dificuldades, afirmou a secretária de Estado.

Para o futuro, Ana Pinho tem aos ombros grandes projetos. Além do plano integrado de Almada, a secretária de Estado fala num desígnio país para manter os investimentos. “Continuo a achar que será necessário um reforço da construção para dar resposta com qualidade e prazos. Sei que este é um desafio que também se estende à reabilitação. Do ponto de vista do Governo apostamos tudo em reabilitação, mas com a consciência de que certos territórios precisam de projetos paralelos”.