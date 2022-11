Fundos europeus. Candidaturas a mais provocam embaraço

O excesso de candidaturas submetidas pelos empresários e seus consultores aos sistemas de incentivos europeus está a gerar desconforto dentro da própria ‘máquina’ do Portugal 2020, sobretudo quando dezenas de projetos visam precisamente ampliar a oferta do sector mais fustigado pela crise: o turismo.

Quando todos esperavam um colapso das candidaturas ao Portugal 2020 após a declaração do estado de emergência em meados de março, eis que a corrida aos fundos acelerou, inclusive para financiar dezenas de hotéis e outros projetos turísticos pelo país fora. Os projetos de investimento submetidos no Balcão 2020, sobretudo por micro, pequenas ou médias empresas (PME), já superam a fasquia dos €1000 milhões e o prazo ainda nem sequer acabou. Ao que o Expresso apurou, um quinto deste investimento será turístico e a esmagadora maioria das candidaturas foi apresentada no final de março, quando o clima de incerteza já era brutal.

