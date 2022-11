Descodificador. Devolução do IRS já está a pingar

1 Já entreguei o IRS e tenho direito a reembolso; quando vou receber este valor?

Os primeiros reembolsos do IRS relativo a 2019 começaram a ser processados na terça-feira, anunciou o Governo. Passaram 21 dias entre o início da campanha do IRS, a 1 de abril, e o momento em que o Estado começou a devolver aos contribuintes o imposto retido a mais em 2019. No ano passado, o Fisco demorou em média 16 dias para processar e liquidar as declarações Modelo 3 e, depois, a reembolsar nos casos em que os contribuintes tinham dinheiro a receber. Mas este ano o cenário mudou de figura. Apesar da pandemia de covid-19 e de a maior parte dos funcionários do Fisco estar em teletrabalho, o Governo manteve o calendário do IRS. Mas o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, não se comprometeu com um prazo para os reembolsos e apelou à compreensão para o contexto de “exceção” que estamos a viver. Além disso, há também que ter em conta que o nível de complexidade da informação que consta da declaração de IRS pode tornar o processo mais demorado. Já no IRS automático, é tudo mais rápido. Ou seja, mantendo-se os 21 dias entre a entrega do IRS e o reembolso, pode sempre projetar este prazo médio de demora para antecipar o seu reembolso. O que não quer dizer que acerte na data, porque depende se os serviços da Autoridade Tributária mantêm a mesma velocidade no processamento das declarações submetidas, se a sua declaração é alvo de uma inspeção, por exemplo, o que atrasa o eventual reembolso, e, como já foi referido, se a sua situação tributária é complexa e implica mais tempo em termos de validação e verificação.

