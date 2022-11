Covid-19. ´Bazuca' do BCE não chega para acalmar juros da dívida

Os juros da dívida portuguesa não param de subir, mesmo depois de o programa especial de compra de dívida pelo Banco Central Europeu (BCE) já levar quase um mês a bom ritmo, tendo injetado cerca de €71 mil milhões em títulos de dívida da zona euro. No prazo de referência a 10 anos, os juros das obrigações portuguesas saltaram, em menos de dois meses, um ponto percentual (ver gráfico). A cinco anos, passaram de terreno negativo, em – 0,1% no final de fevereiro, para 0,7 positivos.

O prémio de risco em relação à Alemanha, exigido pelos investidores para comprarem dívida portuguesa, quase triplicou e o mesmo se passou com o custo de segurar o incumprimento da dívida através dos derivados financeiros que dão pelo nome de credit default swaps (CDS). Essa mudança substancial no sentimento dos investidores refletiu-se no leilão de dívida realizado esta semana, em que o Tesouro português acabou por pagar um juro a 10 anos quase o triplo do que pagara no mês anterior. E no prazo mais curto, a seis anos, teve de pagar 0,8%, quando em fevereiro pagara uma taxa abaixo de zero.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.