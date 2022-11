Covid-19 impulsiona procura de quintas no interior do país

Quando Carlos Lucas viu a casa da Quinta de Santa Maria, em Cabanas de Viriato, ficou rendido aos muros altos, à paisagem e à vista “deslumbrante” para a serra da Estrela. A propriedade, de 12 hectares, estava ao abandono, mas isso não esmoreceu a vontade de a comprar, e a aquisição concretizou-se. Não é caso único, e há cada vez mais pessoas a procurarem quintas e herdades para viverem sossegadas e isoladas e complementarem a residência com outros interesses próximos de uma nova ruralidade.

“Um muro alto, em pedra de granito, a rodear toda a quinta e uma vinha antiga” foram a justificação para o negócio, diz Carlos Lucas. Enólogo e empresário no sector dos vinhos, conhece “bem o potencial dos 10 hectares de vinha ali existentes, mas a casa principal e a adega têm um requinte sublime”. Estas duas edificações “vão ser recuperadas para desenvolver o enoturismo na propriedade”. E, afirma, “talvez para residir ou passar os fins de semana”.

