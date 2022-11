A Poveira investe €20 milhões na produção

A Poveira está a crescer sem medo. A empresa conserveira fundada em 1938 está a investir €20 milhões numa nova fábrica, na Póvoa de Varzim, onde quer lançar novos produtos e reforçar a aposta no atum para o mercado internacional.

“A nossa capacidade diária vai passar, em maio, das 300 mil latas para as 500 mil, com uma nova linha de produção, mas com esta fábrica atingirá os dois milhões, o que colocará a empresa no mesmo patamar das maiores produtoras da Galiza, nos 700 milhões de latas por ano”, diz António Cunha, presidente-executivo da Poveira, que já esteve ligada à família do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e em 2019 viu o grupo Frinsa, líder ibérico do sector das conservas de peixe, entrar no seu capital. Hoje, os espanhóis controlam uma quota de 75% e António Cunha tem os outros 25%.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.