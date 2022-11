Medway conclui primeira revisão de locomotiva diesel no Entroncamento por 75 mil euros

A Medway, antiga CP Carga, retomou a manutenção de locomotivas diesel no Entroncamento e concluiu a primeira intervenção este mês, num investimento total que rondou os 75.000 euros, informou hoje a empresa.

Em comunicado, a Medway dá conta de ter concluído a primeira "revisão de meia vida" de uma locomotiva de potência diesel, no Entroncamento, distrito de Santarém, onde está a desenvolver uma oficina com competências de manutenção e reparação deste tipo de material circulante.

A empresa iniciou esta atividade em 2019, e, para isso, reabilitou as instalações da oficina no Entroncamento e comprou cinco veículos de intervenção técnica, "para que volte novamente a existir em Portugal um grande serviço de manutenção ferroviária de material circulante de comboios de mercadorias", refere.

O projeto da empresa no Entroncamento representa um investimento de 28 milhões de euros e a empresa diz que vai assegurar um total de até 120 postos de trabalho.

O objetivo é, acrescenta, assegurar a atividade de manutenção de 34 locomotivas a diesel e 2.500 vagões para transporte de mercadorias, para reduzir a imobilização da frota ao máximo de 5%, que é o padrão europeu.

A Medway acrescenta ainda que esta iniciativa está a fazer crescer a sua rede de parceiros e a fomentar a cooperação com empresas do setor, "inclusive com a própria CP, no que respeita à reparação de componentes".

"Apesar das adversidades do período controverso que enfrentamos e que levou à redução da capacidade de prestação de serviços especializados de alguns dos nossos parceiros, na Medway encaramos esta situação como uma oportunidade e estímulo para continuar a fazer mais e melhor, em prol de um setor que tem tudo para vir a ser ainda mais relevante quando retomarmos a normalidade", refere, em comunicado, o administrador da empresa, Carlos Vasconcelos.

Segundo aquele responsável, estão previstas, ainda este ano, mais uma intervenção de meia vida e quatro revisões gerais, na oficina do Entroncamento.

A Medway, que faz parte da MSC, resulta da privatização da CP Carga e é um operador logístico terrestre que atua na Península Ibérica e tem uma frota de frota de 68 locomotivas (34 elétricas e 34 a diesel) e 2.917 vagões.