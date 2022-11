Facebook lança ‘Rooms’, com videochamadas até 50 pessoas e sem limite de tempo

Numa tentativa de competir com plataformas como o Zoom ou o Microsoft Teams, o Facebook acaba de anunciar o lançamento do Messenger Rooms. O objetivo é facilitar as videochamadas com várias pessoas, permitindo-lhes conviver, jogar ou relaxar com os amigos.

De acordo com a multinacional, é possível criar um Room diretamente no Facebook ou no Messenger e convidar qualquer pessoa a participar, até 50, e sem limite de tempo (como, aliás, acontece em plataformas já existentes no mercado, como o Zoom).

“Nos últimos tempos, o Facebook sentiu uma enorme procura por vídeos em tempo real. Nas regiões mais afetadas pela COVID-19, as chamadas de vídeo por Messenger e WhatsApp mais que duplicaram, e as visualizações de vídeos no Facebook Live e Instagram Live aumentaram significativamente desde março”, escreve em comunicado a tecnológica liderada por Mark Zuckerberg.

Para já, esta nova funcionalidade está a ser apenas disponibilizada em alguns países, mas estará disponível para o resto do mundo nas próximas semanas, garante a rede social. “Brevemente, o Facebook vai também anunciar novas formas de criar videochamadas Rooms através do Instagram e do WhatsApp”, acrescenta a empresa.

Se algum amigo ou comunidade criar um Room para o qual o utilizador está convidado, este verá essa possibilidade no topo do seu Mural (News Feed). Entrar é simples e não exige que o utilizador descarregue qualquer software no seu telemóvel ou computador.

É possível ainda escolher quem se vê e quem pode entrar num Room, remover alguém da videochamada ou até trancá-lo, se não quiser que ninguém entre, diz o Facebook.

Paralelamente, o Facebook decidiu ainda aumentar – brevemente – o número de participantes nas videochamadas e chamadas de voz no WhatsApp para oito ao mesmo tempo. “Como sempre, estas videochamadas são encriptadas e ninguém pode ler ou ouvir as mensagens e chamadas que estão nesta aplicação, incluindo o próprio WhatsApp”, recorda a empresa.

Além disso, a multinacional decidiu criar novos recursos para os Live (em direto) no Facebook e no Instagram.

No caso do Facebook, a empresa desenvolveu opções como a ‘Live With’ (que permite adicionar pessoas numa transmissão em direto) e a integração do Live num evento. É ainda possível adicionar uma recolha de donativos do Facebook ao direto, escolher ouvir apenas o áudio (útil nos casos em que a conexão à internet é irregular) ou até usar realizar a transmissão em direto Facebook Gaming, disponível na Google Play, entre outras.

Já no Instagram introduziu-se a possibilidade de ver e comentar os diretos a partir do computador e de guardar determinado vídeo em direto, para que fique mais tempo online e possa ser visto por mais pessoas. Também o Messenger Kids – destinado a crianças – vai ser expandido a mais países, chegando assim a mais de 100.