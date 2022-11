Covid-19. Pedro Siza Vieira: “Na retoma, não podemos atirar dinheiro de qualquer forma”

Siza Vieira admite que o plano de retoma dependerá em muito da resposta europeia à crise, mas garante que não poderá passar por “cortar despesa e aumentar impostos”. E admite que para um consenso deve deixar-se cair palavras como “eurobonds, coronabonds ou mutualização de dívida”.

Concorda com as propostas da Confederação Empresarial de Portugal [CIP] de que o Estado devia agora gastar muito mais a apoiar as empresas para depois não ter tantos subsídios de desemprego para pagar?

Essas propostas foram feitas quando ainda não eram conhecidas as regras da União Europeia [UE] para os auxílios de Estado, que limitam auxílios a fundo perdido e que são exigentes nos apoios à recapitalização. A CIP fala de financiamento de €10 mil milhões, com apoio do Banco Europeu de Investimentos [BEI]. Hoje sabemos que para Portugal será só de €1,8 mil milhões. São propostas muito ambiciosas, adequadas para uma fase muito inicial, mas que agora já não são compatíveis com as regras europeias.

