Covid-19. Empresas de crédito especializado também criam moratória para clientes interromperem prestações

Quem tem créditos ao consumo em entidades de crédito especializado, como a Credibom, Cofidis ou a 321, também vai poder beneficiar da interrupção do pagamento das prestações dos empréstimos, caso tenha sido penalizado pelas consequências da covid-19.

“A Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC) aprovou um regime de moratórias privadas a que podem aceder pessoas singulares que sejam titulares de contratos de crédito pessoal, crédito automóvel, cartão de crédito, linhas de crédito ou outros contratos que não estejam abrangidos pela moratória pública”, confirma um comunicado enviado esta sexta-feria, 24 de abril, às redações.

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) já se tinha juntado para, com os maiores bancos portugueses, permitir as moratórias no crédito ao consumo (que inclui crédito pessoal, crédito para fins de saúde ou educação e crédito automóvel), que estavam excluídos da moratória legal do Governo, que só previa suspensão dos pagamentos para créditos à habitação e crédito a empresas.

Contudo, a moratória da APB não incluía cartões de crédito, ao contrário do que acontece no caso da associaçao.

As condições de acesso à moratória coordenada pela ASFAC não são muito distintas das que estão desenhadas para as restantes moratórias. “Para terem acesso a esta moratória, os titulares dos contratos têm de se encontrar em pelo menos uma destas situações: estarem em isolamento profilático ou de doença ou a prestar assistência a filhos ou netos; terem sido colocados em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial, ou em situação de desemprego; sejam elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente; ou sejam trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o período de estado de emergência”, assinala o comunicado.

“Podem ainda beneficiar desta moratória as pessoas que tenham visto a sua economia financeira familiar ter sido significativamente impactada pela pandemia COVID-19, pelo facto de um dos membros do seu agregado familiar direto se encontrar em qualquer uma das situações anteriores”, concretiza ainda a ASFAC – este é um ponto que está na moratória da APB, mas que não estava na moratória legal, da origem do Governo.

Duração de seis meses

Esta moratória – que exclui os contratos assinados no âmbito de atividade profissional – estende-se por seis meses, até ao fim de setembro (apesar de os responsáveis dos cinco maiores bancos portugueses terem ido à Assembleia da República esta semana e terem referido que as moratórias deveriam prolongar-se por mais tempo). Aliás, a moratória de crédito ao consumo organizada pela APB aponta para uma moratória que se estende por 12 meses.

Só podem beneficiar desta suspensão os contratos celebrados até 18 de março, e desde que não estejam em incumprimento perante a banca há mais de 90 dias, sendo que o pedido de adesão pode ser feito até ao fim de junho.

Como tem vindo a acontecer nas restantes moratórias, há duas opções: a suspensão do pagamento do capital ou do capital e dos juros (sendo que, neste último caso, e como ocorre nas restantes moratórias, há capitalização dos juros, pelo que a prestação subirá no final).

A ASFAC junta associados como as entidades de crédito de alguns bancos a operar em Portugal (Abanca, Santander, etc), mas também outras entidades especializadas (Cofidis, Credibom, 321, etc) e ainda entidades de financiamento automóvel (BMW, Toyota ou Mercedes). “A adesão a esta moratória privada está aberta a outras entidades a quem a mesma possa interessar, não sendo para o efeito necessário que sejam associadas da ASFAC”, indica o comunicado.

Até ao momento, os cinco maiores bancos já receberam mais de 210 mil pedidos de acesso a moratória.

(Notícia corrigida às 19.18 de dia 24: A Wizink, embora associada da ASFAC, não participa na moratória privada)