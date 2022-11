Covid-19. É com este selo que agências de viagens e hotéis portugueses se vão relançar como "limpos e seguros"

Nesta fase de preparação para a retoma aos poucos da atividade, o Turismo de Portugal já criou o selo de qualidade para as empresas do sector ostentarem no momento da reabertura, de forma a passar aos consumidores a mensagem de que cumprem os necessários "requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da Covid-19 e de outras eventuais infeções".

Este rótulo é designado de "Clean & Safe" (Limpo e Seguro) e pode ser utilizado por hotéis, resorts, alojamentos de vários outros tipos, empresas de animação turística ou agências de viagens (que tenham registo junto da Autoridade Turística Nacional).

O novo selo de garantia criado pelo Turismo de Portugal para responder à pandemia do coronavírus e restaurar a confiança dos turistas tem a validade de um ano, é gratuito e de utilização voluntária. Mas para o poderem ostentar, os hotéis, agências de viagens e outras empresas turísticas terão de implementar um controlo interno seguindo "as recomendações da Direção-Geral da Saúde, assegurando a higienização necessária para evitar riscos de contágio e garantindo os procedimentos seguros para o funcionamento das atividades turísticas", conforme explica o organismo que regula o sector.

A partir de hoje, 24 de abril, as empresas turísticas podem solicitar a declaração como estabelecimento “Clean & Safe” e obter o selo 'online' através das plataformas digitais do Turismo de Portugal, que incluem o RNET (Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos), o RNAAT (Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística) e o RNAVT (Registo Nacional dos Agentes de Viagens e Turismo).

Após submeterem a 'Declaração de Compromisso', as empresas podem utilizar o selo Clean & Safe "quer fisicamente nas suas instalações, quer na sua presença nas plataformas digitais", segundo explicita o Turismo de Portugal - que irá realizar "auditorias aleatórias" em coordenação com outras entidades.

Segundo o Turismo de Portugal, este selo de qualidade tem por objetivo "não apenas transmitir às empresas informação sobre as medidas mínimas necessárias de higiene e limpeza dos estabelecimentos, como promover Portugal como destino seguro do ponto de vista de cuidados com a propagação do vírus".