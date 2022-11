Combustíveis devem baixar 3 cêntimos na segunda-feira

O preço de venda ao público da gasolina e do gasóleo deve recuar cerca de 3 cêntimos por litro na atualização semanal que as gasolineiras farão na próxima segunda-feira, segundo as fontes do sector petrolífero consultadas pelo Expresso.

A redução no gasóleo deve chegar aos 3 cêntimos por litro e a da gasolina deverá rondar os 2,6 cêntimos por litro.

A redução decorre da descida das cotações do “brent”, o petróleo que serve de referência para o mercado europeu, e da desvalorização dos preços internacionais dos produtos refinados (gasolina e gasóleo), mas com um impacto bem mais suave do que fariam supor as quedas históricas do início da semana.

Apesar de o petróleo WTI – West Texas Intermediate (referência no mercado norte-americano) ter caído na segunda-feira para valores negativos pela primeira vez na história (chegou a -37 dólares por barril, corrigindo o preço depois), a queda do “brent” foi mais ligeira. E ambos os produtos recuperaram nos dias seguintes.

A cotação média do “brent” esta semana rondou os 23 dólares por barril, com uma queda de cerca de 20% face ao preço médio da semana anterior (próximo dos 30 dólares por barril).

A cotação do petróleo bruto não é o indexante diretamente responsável pelas atualizações semanais dos preços dos combustíveis em Portugal, cuja fixação depende das cotações dos derivados do petróleo à saída das refinarias. Estas cotações tendem a acompanhar as do petróleo, mas estão dependentes de outros fatores ligados à capacidade disponível das refinarias e a respetiva armazenagem, por exemplo.

Só ao final do dia, com os preços desta sexta-feira e com os dados finais do câmbio euro/dólar, as gasolineiras determinarão as atualizações efetivas a realizar na próxima semana.

Esta semana os preços médios de venda em Portugal foram de 1,258 euros por litro na gasolina e de 1,211 euros por litro no gasóleo. As cotações dos refinados têm um peso relativamente reduzido na composição do preço de venda ao público (11% a 19%, segundo a Apetro), pelo que a queda do “brent” e dos refinados provoca uma variação muito mais suave no preço na bomba.

A maior fatia do preço final são impostos (ISP e IVA), com um peso de 72% na gasolina e de 61% no gasóleo. Depois entram, além da matéria-prima, os custos de incorporação de biocombustível e os custos da armazenagem, distribuição e comercialização.

Preços nas bombas baixaram 16% na pandemia

A queda do consumo global de petróleo tem sido uma das razões para a descida da sua cotação, e em grande medida isso resulta da pandemia de Covid-19. Desde o início de março, quando o consumo de combustíveis começou a abrandar (embora fazendo sentir-se mais na segunda metade do mês), o preço da gasolina em Portugal baixou 16%.

Segundo os números publicados pela Comissão Europeia no Weekly Oil Bulletin, o preço da gasolina 95 em Portugal caiu de 1,5 euros por litro no início de março para 1,258 euros por litro agora, menos 16%.

Já o gasóleo rodoviário observou uma queda de 12%, caindo de 1,37 euros por litro para os atuais 1,21 euros por litro.

No mesmo período o preço do “brent” caiu 57%, de 51 dólares por barril para os atuais 22 dólares.