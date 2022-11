Baixa portuense vê investimento imobiliário cair 27% no segundo semestre de 2019

O investimento imobiliário nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) da Baixa e Centro Histórico do Porto, somou €103,2 milhões no 2º semestre de 2019, o que representa uma quebra de 27% face ao primeiro semestre do ano ( €141,7 milhões).

Os dados são apurados no âmbito do SIR-Reabilitação Urbana, sistema estatístico gerido pela Confidencial Imobiliário que cobre o território delimitado pelas nove ARUs em vigor na cidade do Porto.

A Baixa e Centro Histórico atraíram um montante agregado de €244,9 milhões em 2019, sendo responsáveis por 56% de todo o investimento imobiliário contabilizado no território coberto pelas nove ARUs do Porto ( €433,6 milhões).

“Esta travagem no investimento dá-se no período em que entrou em discussão o regime de Alojamento Local para a cidade, suspendendo o registo de novos alojamentos, e que afetou, sobretudo, estas duas ARUs.", explica Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário.

" Tendo em conta a forte correlação do mercado imobiliário com este tipo de uso nestes territórios de forte vocação turística, não surpreende que tais medidas tenham tido este efeito imediato na atração de investimento”, acrescenta.