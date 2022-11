Tem painéis solares em casa? Esta aplicação precisa de si

O projeto Greco, liderado pela Universidade Politécnica de Madrid e com a participação da Universidade de Évora, entre outras instituições, acaba de lançar uma nova aplicação que visa reunir dados de pequenas instalações solares fotovoltaicas espalhadas pela Europa para permitir aos investigadores estudar a produção de energia solar em múltiplas localizações.

A "app", denominada Generation Solar, foi desenvolvida pela empresa Basetis, e tem para já disponível uma versão "web" onde os interessados em colaborar podem registar-se e introduzir os dados das suas instalações fotovoltaicas. A 4 de maio será disponibilizada a aplicação para sistemas Android e iOS.

"A “Generation Solar” funciona como uma base de dados de instalações fotovoltaicas e tem várias finalidades, incluindo a troca de dados entre os proprietários destas instalações. Outra funcionalidade permite que os dados sejam introduzidos em modelos científicos de análise a eficiência energética", refere um comunicado da Universidade de Évora.

"Através do desenvolvimento e disponibilização desta aplicação, o projeto Greco pretende impulsionar a aceitação da energia solar entre os utilizadores e dinamizar esta comunidade, enquanto auxilia os investigadores a aumentarem o seu conhecimento em investigação na área fotovoltaica", acrescenta o mesmo comunicado.

A Universidade de Évora, que participa no projeto através da sua cátedra de energias renováveis, tem a sua própria instalação de energia solar registada na base de dados da "Generation Solar", com uma área de 40 metros quadrados de produção fotovoltaica, com 6,74 kw de capacidade. Para já a aplicação lista apenas, na versão pública, seis instalações do género.