Querida, encolhi o RAV 4!

O lançamento em 1994 do Toyota RAV 4 deu origem a uma nova expressão – Sport Utilities Vehicle – abreviadamente SUV, para designar veículos de lazer mais versáteis que os carros comuns mas não tão pesados como os jipes. A primeira geração tinha, à escolha, carroçarias de três ou cinco portas ou, como então se dizia, de chassis curto ou comprido.

Da segunda geração em diante (2001) passou a haver apenas carroçarias longas, opção que se manteve o ano passado com o lançamento da quinta geração, a primeira a ter exclusivamente motores híbridos.

Para concorrer no apetecível mercado dos SUV compactos (de que são exemplos Renault Captur, Peugeot 2008, Audi Q3 ou Mazda CX-30) a Toyota criou um novo modelo a que chamou Yaris Cross e que só não foi apresentado no Salão Automóvel de Genebra porque o coronavírus não deixou.

A avaliar pelas imagens apresentadas pela marca numa conferência de imprensa virtual que decorreu quinta-feira dia 23 de Abril é como se o cientista louco do filme de Joe Johnston, em vez de ter encolhido os miúdos tivesse encolhido o RAV4. Este desce dos 4,60 m de comprimento para pouco mais de 4,10, mantendo linhas exteriores muito semelhantes.

Menos peso e menos cavalos

O que muda é a motorização que, fiel ao ideário da marca, continua híbrida, mas com algumas novidades: bateria de iões de lítio em vez de hidretos metálicos de níquel; a potência desce dos 220 para os 116 cv, acompanhando o encolhimento do motor térmico a gasolina (que não assegura a tracção, sempre eléctrica) de 2500 para 1500 cm3. Presume-se que a relação potência/peso que é o que interessa num carro (e não a mera potência do motor) compense já que, segundo os responsáveis portugueses da marca, o novo modelo “deverá ser substancialmente mais leve”.

Tal como no RAV 4 haverá versões de tracção dianteira e de tracção integral, sendo esta gerida automaticamente em função das características do piso. Anunciam-se em termos de emissões de CO 2 valores de 90 ou 100 g por quilómetro, consoante se trate da versão 4x2 ou 4x4 (o que corresponderá aproximadamente a consumos da ordem dos 4 a 4,5 l/100 km).

Não deverá chegar a Portugal antes do Verão de 2021, circunstância pela qual não há ainda qualquer ideia de preço (a título de comparação retenha-se que o Yaris híbrido da antiga geração custa à volta dos € 18 mil). Igualmente não se sabe ainda se a versão 4x4 será Classe 1 ou Classe 2 nas portagens.