Custos de seguro para a dívida europeia com rating lixo descem após medida BCE

O custo de seguros contra a exposição a um cabaz de empresas europeias com grau de subinvestimento caiu para mínimos de quase uma semana esta quinta-feira, depois do Banco Central Europeu ter anunciado que compraria alguns junk bonds não desejados como parte do seu programa de estímulo.

O BCE anunciou na quarta-feira que deixaria os bancos depositar colaterais cujo rating tenha sido reduzido para lixo durante o surto de coronavírus, para evitar um aperto de crédito na zona euro.

O índice CDS Markit iTraxx Europe caiu para 478 pontos base, desde o fecho de quarta-feira de 508 pontos base, segundo dados da IHS Markit. O índice fechou na terça-feira nos 555 pontos base.

A decisão do BCE tem ramificações para as dívidas soberanas da zona euro, que pode ter os seus ratings de crédito reduzidos a lixo nos próximos meses, disse Marija Vertimane, estratega sénior da State Street Global Markets, acrescentando: “A decisão do BCE reduz a potencial redução do rating de crédito italiano ou espanhol”.