Cunhado do emir do Qatar é, afinal, o comprador do Ritz de Londres

O empresário Abdulhadi Mana Al-Hajri, de 40 anos de idade, irmão da segunda esposa do emir do Qatar é o novo proprietário do luxuoso Hotel Ritz de Londres, segundo os registos prediais citados pela imprensa britânica.

A operação foi realizada no final de março através de um suposto testa-de-ferro também originário do emirado pelo valor de 800 milhões de libras (cerca de 920 milhões de euros). O valor da transação torna o hotel, fundado em 1906 pelo hoteleiro suíço César Ritz, um dos mais caros do mundo.

Na altura, os jornais britânicos especularam sobre a identidade do comprador, chegando mesmo a avançar o nome de Mozah bint Nasser Al Missned, a mãe do atual emir sheik Tamim bin Hamad al-Thani.

Mozah, que detém vários hotéis em Paris, como Peninsula, o Buddha Bar e o Grand Intercontinental, desmentiu estar envolvida no negócio.

A operação que permitiu a compra do Ritz de Londres foi realizada através da sociedade Green Park (No1) a 25 de março, dois dias antes da sociedade de advogados Macfarlanes ter anunciado a assessoria da compra do hotel à família Barclay por um cidadão do Qatar, relatou o Finacial Times.

A venda do Ritz, frequentado pela família real inglesa e ponto de encontro de celebridades internacionais foi uma das “novelas” mais complicadas do mundo dos negócios britânicos. Ao comprar o Ritz. Al-Hajri – que é também amigo pessoal de Imra Kahn, o primeiro-ministro do Paquistão – intrometeu-se na luta travada entre os gémeos Barclay, Frederik e David – ambos pares do Reino - , que também possuem “The Daily Telegraph”, entre outros ativos.

Proprietários do hotel desde 1995, depois de o comprarem por 80 milhões de libras, os dois gémeos há meses que trocam graves acusações entre si. Os dois ramos familiares chegam a acusar-se de espionagem, má fé e de quererem vender ao desbarato os ativos do grupo - avaliado em mais de 8 mil milhões de libras. O caso está em tribunal e nova audiência está marcada para o início de maio.

Sir Frederik ameaçou já pôr em tribunal a restante família se o valor final da venda for inferior a mil milhões de libras, depois da última avaliação do Ritz feita pela família Barclay superar os 800 milhões de libras.

Família do Qatar tem mais imóveis do que a Rainha

Abdulhadi Mana Al-Hajri, o novo proprietário do hotel de 156 quartos, garantiu entretanto que vai manter todos os postos de trabalho e a integralidade dos salários dos funcionários enquanto o hotel estiver encerrado devido à pandemia, adiantou o Daily Mail. O diário londrino recorda que a família do emir do Qatar escolheu Londres como segunda residência e que é proprietária de mais imóveis na capital do que a Rainha Isabel.

No seu portefólio, encontram-se os célebres armazéns Harrods, o London Shard, o edifício mais alto de Londres e Canary Wharf, o mega-projeto imobiliário situado nas docas de Londres, entre outros ativos.

De acordo com a BBC, o Qatar é o maior investidor individual no Reino Unido com uma carteira de ativos avaliada em mais de 44 mil milhões de euros.

A compra do Ritz surge no momento em que os fundos soberanos dos países do Golfo estão à procura de empresas subvalorizadas pela pandemia de coronavírus. Apesar da quebra das receitas do petróleo, este fundos têm grande liquidez. Na semana passada, o fundo gerido pelo herdeiro saudita Mohammed bin Salman, comprou 80% do Newcastle United- clube de futebol da Primeira Liga inglesa - como parte de um acordo de 344,2 milhões de euros.