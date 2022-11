33 mil empresas em lay-off começam a receber apoio do Estado esta sexta-feira. Mais de 56 mil só em maio

Há muito que os empresários reclamam a morosidade do acesso à comparticipação para pagamento de salários prevista no regime de lay-off simplificado. O tema voltou a constar da lista de reclamações apresentadas ao Governo pelos patrões durante a última reunião de Concertação Social, esta terça-feira. Mas ao contrário do que tinha sido inicialmente avançado, as mais de 90 mil empresas que, até à data, recorreram ao lay-off simplificado não terão acesso ao apoio a dia 28 de cada mês, como chegou a ser avançado pelo Governo.

Esta quarta-feira, António Costa explicou no Parlamento que a comparticipação chegará às empresas de forma faseada. Os pedidos que deram entrada durante a primeira semana de abril - cerca de 33.633, segundo informação divulgada pelo Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, através do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) - começam a receber o apoio esta sexta-feira. Os restantes 56.380 terão de esperar por maio.

"Relativamente à comparticipação do lay-off, o compromisso que está assumido e que iremos cumprir é que todos os pedidos entrados até ao final da primeira semana de abril serão pagos dia 24, dia 28 e dia 30 de abril e que os restantes, que entraram entretanto, serão pagos durante a primeira quinzena de maio", esclareceu ontem António Costa, numa resposta ao CDS.

A informação foi entretanto divulgada pelo Ministério do Trabalho, nas plataformas sociais. As novas datas vêm alterar a informação que vinha sendo disponibilizada aos empresários que contavam com o pagamento da Segurança Social a dia 28 de cada mês.

Os dados disponibilizados pelo MTSSS espelham apenas o total de requerimentos de lay-off simplificado que deram entrada na Segurança Social e o número potencial de trabalhadores abrangidos. Não é possível com a informação disponilizada saber quantos dos requerimentos apresentados serão aceites pela Segurança Social, nem quantos trabalhadores do seu universo total cada empresa colocará em lay-off já que a fiscalização do mecanismos será feita à posteriori e tem um prazo de 12 meses para ocorrer. Porém, os números divulgados na monitorização realizada pelo GEP, permitem algumas contas.

Até 5 de abril, tinham requerido o regime de lay-off simplificado 33.633 empresas, com um universo potencial de 566.751 trabalhadores e 583,6 milhões em salários declarados. É este o universo de empresas que começa amanhã a receber a comparticipação de 70% para pagamento de salários. De fora ficam, nesta fase, as 56.380 empresas (de um universo de 90.013 contabilizadas esta quarta-feira), que apresentaram requerimento após a primeira semana de abril. Estas empresas, que empregam 565.821 trabalhadores, só deverão ter acesso ao apoio em maio, de acordo com as novas datas apresentadas pelo Governo.

Do total de empresas que até 22 de abril tinham requerido o acesso ao regime de lay-off simplificado, a esmagadora maioria são micro ou pequenas empresas. 80,3% têm dez ou menos trabalhadores a cargo e 12,1% empregam entre 11 a 25 funcionários. Lisboa, Porto e Braga continuam a concentrar a maioria dos pedidos.

A segurança social também divulgou recentemente um calendário para a candidatura dos apoios por parte dos recibos verdes, dos sócios-gerentes e dos pais com filhos até 12 anos. A sistematização pode ser encontrada aqui.