Preço dos combustíveis devem voltar a descer em Portugal

A manter-se a tendência dos últimos dias, com o preço do barril de petróleo em valores negativos e com o Brent, que serve de referência para a Europa, também em queda, o preço dos combustíveis em Portugal deverá baixar, mais uma vez, já na próxima semana, nota o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

De acordo com o jornal, a tonelada métrica da gasolina afundou mais de 35% esta terça-feira e o gasóleo cotado registou uma queda de 17%. Ora, são as cotações destes dois combustíveis que as gasolineiras têm em conta na hora de calcular os preços que vão cobrar aos clientes de retalho em Portugal.

Os cálculos do “Negócios” apontam para que o preço da gasolina em Portugal possa baixar mais 5 cêntimos por litro na próxima semana, atirando preço do litro de gasolina simples para pouco mais de 1,20 euros (mínimo de 2014).

Já o gasóleo pode baixar 3 cêntimos por litro, ou seja, será vendido a um preço médio de 1,18 euros por litro (mínimo de julho de 2017).