EDP Renováveis firma novo contrato de longo prazo para venda de energia em Espanha

A EDP Renováveis firmou um contrato de longo prazo para a venda de energia limpa em Espanha à empresa Royal DSM, especializada em nutrição. O contrato abrange a eletricidade que será produzida em duas novas centrais fotovoltaicas e um parque eólico.

Estes novos parques, que ficarão prontos entre 2022 e 2023, têm uma capacidade total de 59 megawatts (MW), informou a EDP Renováveis em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com este contrato a EDP Renováveis eleva para 148 MW a capacidade de novos projetos a construir em Espanha entre 2020 e 2023 cobertos por contratos de longo prazo.

Além do contrato com a EDP, a Royal DSM anunciou também um outro contrato similar nos Estados Unidos, mas com a Origis Energy, para adquirir a eletricidade de uma central solar de 78 MW. O objetivo da Royal DSM é até 2030 ter 75% da sua eletricidade oriunda de fontes renováveis.