Centeno garante que líderes europeus vão “levar-nos a um porto seguro”

Mário Centeno está confiante de que a próxima reunião de quinta-feira, 23, que sentará à mesa os líderes dos 27 países da União Europeia, trará boas novidades sobre o fundo de reconstrução europeu, também popularizado como Plano Marshall. Sem entrar em detalhes sobre montantes nem a forma como essa resposta poderá ser financiada, lembra apenas que estamos a falar num reforço de verbas na casa dos doze dígitos – ou seja, na casa dos bilião de euros.

Centeno falou ao Público na qualidade de presidente do Eurogrupo, numa altura em que vários líderes europeus se desdobram em entrevistas para marcar posição para uma reunião que se antecipa dura, dadas as divisões que continuam a persistir. E para passar uma mensagem de otimismo.

Desde logo, para traçar uma linha clara de separação entre a resposta europeia a esta crise e à anterior. Na crise financeira, “levámos mais de quatro anos até começar a encontrar um caminho que pudesse fazer algum sentido”. Agora, “levou-nos dez dias, entre a primeira reunião do Eurogrupo em que a solução começou a ser desenhada e a sua aprovação final”, apontou.

As soluções estão a ser criticadas pela sua tibieza – genericamente preveem-se 200 mil milhões de empréstimos do Banco Europeu de Investimentos, com garantias dos Estados, um fundo de 100 mil milhões em empréstimos para ajudar os países a financiarem o desemprego e lay-off e 240 mil milhões em empréstimos do fundo de resgate europeu – mas Centeno discorda de quem vê estes instrumentos como insuficientes e com ceticismo. Porque isto é só uma parte da resposta, haverá mais. E porque, embora estejamos a falar de empréstimos, nomeadamente no caso do Mecanismo Europeu de Estabilidade “estamos a falar de uma rede de proteção, sem condicionalismos, sem troikas, sem programas de ajustamento”.

Sobre a parte de falta, o plano de relançamento económico, poucas novidades há. Mário Centeno reiterou, à semelhança do que já tinham feito outros responsáveis europeus, que ele se cifrará na casa dos 12 dígitos (dos biliões de euros), mas sem fechar valores - “esse fundo terá de ser proporcional aos danos desta crise. Podemos hoje fazer uma estimativa, mas só conseguiremos ser rigorosos quando começar a haver alguma visibilidade para o início desse processo de reconstrução”, explica. E não desenvolveu um dos nós górdios da questão: como vai ser financiado e que forma revestirá, se empréstimos, se subsídios diretos – “podemos ter um misto de mecanismos de apoio, em parte financiados por empréstimos com alavancagem, em parte financiados por dívida comum”, explicou.

As mensagens centrais, contudo, ficaram dadas. Por um lado, é preciso distinguir aquilo que parece daquilo que é, e, em sua opinião, o Eurogrupo reagiu bem e depressa. Em segundo lugar, devemos confiar na solução que os líderes europeus consensualizarão, nos próximos dias, nomeadamente quanto ao fundo de reconstrução. “Estou muito confiante e muito seguro de que essa resposta vai aparecer. As forças que têm permitido construir a Europa vão estar presentes nesta discussão e vão levar-nos a um porto seguro”.