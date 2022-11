Luis de Guindos, vice-presidente do BCE: “Não iremos autorizar qualquer fragmentação do mercado de dívida”

Luis de Guindos falou com o Expresso telefonicamente uma semana depois de o Eurogrupo ter aprovado o pacote de medidas anticrise e, tal como vários responsáveis políticos europeus, não escondeu que preferia que se tivesse ido mais longe. Nas coronabonds ou de outro “instrumento orçamental europeu com capacidade de agir de forma complementar à política monetária”. Só que isso, sabe-o bem de várias reuniões do Eurogrupo em que participou quando era ministro de Mariano Rajoy em Espanha, implica acordo político e nem sempre é fácil. “Todos têm de ceder um pouco”, sublinha, mas sublinha que houve “um compromisso na direção certa”. Sobre o receio de uma nova crise da dívida, como a zona euro viveu em 2010/2011, refere que o Banco Central Europeu tem “a mente aberta” para lidar com quaisquer tensões que surjam nos mercados financeiros e assegura que não irá “autorizar qualquer fragmentação do mercado de dívida”. Para isso, diz que o novo programa de compra de dívida irá ser gerido de forma flexível em termos de timing e de ativos que são comprados.

Esta é a maior crise das nossas vidas?

De acordo com o FMI, vai ser a maior recessão desde a Grande Depressão. Há um elevado nível de incerteza e, com um nível de incerteza destes, o que devemos fazer é analisar vários cenários. O cenário central do FMI é muito similar a outras previsões, públicas e privadas. É importante ter em consideração que o impacto na economia, que será enorme, está concentrado no segundo trimestre deste ano — e em março também —, e o impacto será profundo mas temporário. Este elemento, temporário, é importante. Os cálculos apontam para uma queda no segundo trimestre que pode atingir 20% em relação ao trimestre anterior. O que irá ter também um impacto nas contas públicas e nos mercados financeiros.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.