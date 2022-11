Isabel Vaz da Luz Saúde: “Os colegas chineses assustaram-me a sério em relação à covid-19 e essa foi a melhor das ajudas”

A líder da Luz Saúde, Isabel Vaz, esteve na China em janeiro, em pleno combate do país contra o surto do novo coronavírus, numa altura em que o mundo não parecia estar muito preocupado – nem mesmo as autoridades de saúde – com as notícias vindas daquela parte do globo. Até a gestora, nessa altura, acreditava que a doença poderia ficar contida na China. Uma das lições, das várias, que aprendeu com a pandemia foi que “a globalização não nos permite ter este tipo de esperanças” e, hoje, agradece aos colegas da Fosun terem-na “assustado” e preparado para o vírus que vinha a caminho. A Luz Saúde é detida pela Fosun e pela seguradora Fidelidade (está nas mãos do mesmo grupo chinês), que tem o controlo da empresa de saúde privada desde que a adquiriu, em 2014, ao defunto Grupo BES.

A pandemia teve origem na China e a Luz Saúde conta com um acionista natural deste país, a Fosun. Foi uma vantagem em termos de capacidade de antecipar o que estaria para chegar?

Foi uma enorme vantagem. O Grupo Fosun é dono de hospitais na China que estiveram na linha da frente do combate à covid-19, na província de Hubei [onde surgiu o novo coronavírus] e tem uma farmacêutica que também tem uma grande experiência neste tipo de situação. Logo em janeiro fomos percebendo o que poderia vir aí, embora ainda achando que o vírus poderia ser travado na China – fico com a lição de que a globalização não nos permite ter este tipo de esperanças. Um dos grandes ensinamentos que os meus colegas chineses me passaram foi de que era indiferente se nós íamos ter ou não a obrigação de tratar a covid-19 porque quando o vírus estivesse na população as nossas unidades tinham que estar preparadas ao nível da separação de circuitos para os casos suspeitos. Disseram-nos: “Montem um hospital dentro do hospital” e foi o que fizemos no Hospital da Luz, em Lisboa. A grande ajuda que os colegas chineses me deram foi terem-me assustado a sério.

Quando é que se começaram a preparar?

Em fevereiro e a primeira prioridade foi acautelar a melhor proteção dos profissionais. A este respeito, os chineses foram de um grande pragmatismo: “protejam imediatamente os vossos profissionais, senão também não vão conseguir proteger os doentes”. E deram-nos indicações sobre o tipo de materiais que deviam ser usados. Houve alturas em que pensei se não estaria a ser ‘mais papista que o papa’, mas os nossos colegas da China sempre nos repetiram para não baixarmos a guarda. A experiência deles também fez com que atempadamente fizéssemos o reforço não só de equipamentos de proteção, mas também dos medicamentos necessários para tratar a covid-19.

No caso específico dos doentes com cancro como é que fizeram?

Decidimos que o tratamento da doença estaria em exclusivo no Hospital da Luz. E tratar covid-19 implica ter circuitos destinados a grávidas ou a doentes cardíacos que, além daquela condição, podem estar infetados também pelo coronavírus. Tivemos a sorte de hospital ter duplicado há pouco tempo e de ao nível da nossa arquitetura estarmos muito bem preparados para a separação de circuitos, o que nos permitiu fazer a reorganização de forma relativamente simples. Mesmo assim reforçámos a proteção dos clientes que estão com terapêuticas imunomoduladoras, como os doentes oncológicos, e passámos, em apenas dois dias, o nosso centro de oncologia para a unidade de Oeiras. A triagem clínica dos doentes mais fragilizados também se passou a ser feita nas nossas unidades periféricas.

A questão da preparação e segurança das infraestruturas é crucial e houve falhas no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

É muito importante a questão dos equipamentos e essa adaptação a uma situação de pandemia foi relativamente simples para os hospitais privados porque temos normas muito rigorosas no que respeita a ar condicionado, salas com pressão negativa e positiva, por exemplo, sobre os quais estamos acreditados pela entidade reguladora. Chamo a atenção que os vírus e as doenças não sabem se os hospitais têm ou não fins lucrativos, a segurança é um valor absoluto, ou seja, todos os hospitais deviam cumprir as restritas normas de segurança que existem para o sector privado – somos alvo de inspeções muito rigorosas da entidade reguladora, que fecha quem não cumpre. O licenciamento de infraestruturas é algo que deve ser transversal a todas as unidades, independentemente de serem privadas, públicas ou sociais.

É outras das lições desta pandemia.

Estas crises também servem para, com humildade, vermos onde podemos melhorar e põem a nu onde é necessário investimento. Eu própria tenho feito esse exercício de aprendizagem, para identificar onde tive sorte. Porque esta não será a única pandemia que vamos enfrentar e não sei, até, se a atual não terá uma segunda vaga até aparecer uma vacina.

Qual foi a quebra na vossa atividade devido a atos desmarcados por vossa iniciativa e ao receio das pessoas em deslocarem-se ao hospitais?

Entre 70% a 80%, com maior impacto nas unidades satélite que tratam, sobretudo, situações passíveis de adiar. Já no Hospital da Luz nunca tivemos tantos nascimentos num mês como em março passado [255 bebés] e a quebra na atividade não foi tão expressiva porque continuámos a garantir os tratamentos, como exames ou cirurgias, a doentes mais complexos e que não podiam ser adiados. Tal como no SNS, no privado também optámos por desmarcar atos não urgentes porque quisemos acautelar capacidade para tratar infetados, bem como a disponibilidade de equipamentos de proteção individual.

As pessoas estão a ficar mais doentes por causa destes adiamentos.

Neste momento, estamos numa emergência sanitária diretamente relacionada com a covid-19 e, por consequência disso, estamos também num momento de emergência económica e temos uma outra emergência sanitária relacionada com a carga de doença que pelo facto de não ser tratada vai aumentar. É com base nestas três variáveis que o futuro dos países afetados está a ser jogado. E não podemos esquecer que com a economia também salvamos a saúde. Não se pode dissociar uma coisa da outra. Não é primeiro a saúde e depois a economia, as coisas estão entrelaçadas.

Entretanto houve um crescimento das teleconsultas.

Há três anos que temos um Centro Clínico Digital [medicina online] através do qual já prestávamos teleconsultas a muitos dos nossos doentes crónicos. Entretanto, a procura cresceu muito e estamos a fazer cerca de três mil vídeo-consultas por mês, de 40 especialidades, através de 50 consultórios virtuais espalhados pela rede Luz. Além disso, temos uma linha telefónica de enfermagem disponível 24 horas e que, sobretudo nesta fase, nos ajuda muito não só no encaminhamento dos doentes para a urgência certa (em particular os casos suspeito de covid-19), mas também serve para acompanhar os doentes que estão a ser seguidos em casa.

Este é o futuro da saúde? A pandemia acelerou a medicina online?

A pandemia teve este aspeto positivo de aceleração digital e de dar gás, nomeadamente, ao nosso projeto do Centro Digital, porque ainda havia muitos Velhos do Restelo que não queriam aderir. As vídeo-consultas nunca substituirão a relação direta entre médico e paciente, mas são uma grande ajuda.

tiago miranda

A Parceria Público-Privada (PPP) no Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, chega ao fim em janeiro de 2022 e foi sinalizado que se pretende lançar um novo concurso público. Foram informados sobre esta intenção?

O que está definido é que dois anos antes da PPP finalizar o Estado tem que sinalizar se pretende ou não manter a parceria com a sociedade gestora. E foi-nos dito que a intenção não era renovar o contrato atual. Não ficámos muito surpreendidos porque à luz do passado recente, quando se discutiu a nova Lei de Bases da Saúde ficou claro no debate político que não se pretende este tipo de modelo. E vimos o que aconteceu com os nossos colegas da José de Mello Saúde, em Braga [cuja unidade passou para as mãos do Estado], embora aqui também tenha havido a questão da indisponibilidade do privado para permanecer mais tempo na gestão, além do fim do contrato [a lei prevê a pssibilidade de prorrogação]. Tive a sensação de que haveria disponibilidade para manter o modelo de parceria e lançar um novo concurso, mas o Grupo Mello face aos custos da operação não esteve disponível para continuar.

Trata-se de, então, de uma questão política.

Sim. Mas não podemos esquecer que o Governo e, em particular a ministra [da Saúde, Marta Temido], não se movem sozinhos. Trabalham dentro de um Parlamento numa situação em que têm de se entender com vários parceiros e é claro que os partidos à esquerda do PS querem um sistema de saúde exclusivamente público. Tenho pena pelo país porque todas as PPP hospitalares, sem exceção, trouxeram mais-valias e são um bom benchmark para o sistema de saúde. As parcerias não colocam em causa o facto de todos nós, como sociedade, apostarmos no SNS como base do sistema de saúde em Portugal. Nem sequer os privados colocam isso em causa. É que num panorama de mais de cem hospitais, contam-se apenas quatro PPP [desde setembro de 2019 são três porque Braga passou a ter gestão pública]. Acho que devíamos manter modelos diferentes e tínhamos a ganhar com isso porque todos nós aprendemos com os outros. Eu aprendo todos os dias imenso com os meus colegas do SNS e julgo poder dizer que também aprendem connosco e isso é bom.

Ainda fica surpreendida com a polémica em torno das PPP?

A contínua discussão à volta disto é uma grande surpresa para mim. No relatório da UTAP [Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos] é muito claro que o Hospital Beatriz Ângelo poupa vários milhões de euros por ano face aos custos médios que o Estado português tem nos hospitais com gestão pública. Nos seis anos da análise da UTAP, de 2012 a 2017, o contrato de Loures permitiu uma poupança de 167,1 milhões. E o contrato são dez anos. Claramente houve valor para o Estado.

A intenção do Governo é lançar novos concursos públicos para Loures e Cascais. Vão a jogo de novo?

Não vou dizer que estes não sejam caminhos muito difíceis em que somos injustiçados no que toca ao nosso contributo para o país. Há muito cinismo na forma como alguns sectores da sociedade nos veem e não é só em relação às parcerias. Tenho assistido da parte da sociedade civil a uma grande solidariedade nesta situação de pandemia e têm sido feitas muitas doações. Mas, na nossa sociedade, ao contrário do que acontece nos EUA, por exemplo, não há grande tradição de filantropia e as pessoas tendem a procurar uma segunda intenção (ganhar algo em troca) nestes atos de generosidade. Este é um caminho de cidadania que o nosso país tem que fazer. É muito útil que os empresários demonstrem capacidade de filantropia e isso não quer dizer que queiram alguma coisa em troca. No caso das PPP não se trata, obviamente, de filantropia mas há um certo cinismo e injustiça na forma como os privados são, sistematicamente, vistos por alguns quadrantes políticos e o que me aborrece é que é feito sem ser sustentado em factos.

Mas a Luz Saúde permanece disponível para as PPP?

Somos profissionais e temos a resiliência própria de quem está neste sector, que não é fácil em parte nenhuma do mundo, e temos enorme carinho e orgulho no que fizemos no Hospital Beatriz Ângelo, orgulho nos profissionais que connosco apostaram e fizeram a diferença e devemos-lhes que, no mínimo, olhemos para o caderno de encargos proposto pelo Estado.

O HBA é rentável para a Luz Saúde?

Não. Nunca foi. Tivemos, salvo erro, um ano com EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização] positivo, de resto perdemos dinheiro todos os anos.

Quanto?

Cerca de três milhões de euros. Mais uma vez, o que se passa aqui são diferentes entendimentos sobre o edifício jurídico que foi montado. Nós entendemos que os internatos médicos devem ser financiados de forma autónoma, como acontece em qualquer hospital do SNS em que estes custos são suportados pelas ARS [Administração Regional de Saúde] – aliás os médicos em período de internato são funcionários das ARS. Mas perdemos essa questão em tribunal arbitral.

Os desacordos com a ARS de Lisboa e Vale do Tejo vão além dos internos. Há o diferendo nos tratamentos do HIV.

A questão dos internos até é a que menos me preocupa porque o internato médico é um investimento muito grande nos profissionais. Os internos são absolutamente fundamentais num hospital, são trabalhadores incansáveis e hospitais sem internos não têm futuro. Temos aliás internos de várias especialidades no Hospital da Luz – onde não se coloca quem assume esse encargo – porque queremos participar no esforço da formação médica e o mesmo acontece ao nível da enfermagem. Já o pagamento dos tratamentos [fármacos] para o HIV/SIDA é dramático. Mesmo com a descida dos preços, porque muitos medicamentos passaram a ser genéricos, temos uma despesa entre 4 a 5 milhões de euros por ano com esta patologia, cujo número de doentes é crescente. Em todos os seus hospitais, o Estado financia esta linha e se isso acontecesse também com o HBA teríamos resultados operacionais positivos. E esse financiamento passa a ser feito se a gestão do hospital reverter para o Estado [como aconteceu em Braga]. Ou seja, no dia em que este hospital passar para as mãos do Estado quer os internos, quer a SIDA, quer outras coisas, como a esclerose múltipla, passam a ser pagos pelo SNS.

Este desentendimento será decidido em tribunal arbitral. Vão ganhar?

Estamos com essa esperança porque em relação à mesma questão foi dada razão à José de Mello Saúde [no Hospital de Braga].