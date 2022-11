Eletricidade poderá alcançar em abril o preço mais baixo dos últimos seis anos

A redução do consumo de eletricidade, a elevada quota de fontes renováveis e a queda dos preços dos combustíveis fósseis estão a provocar uma descida substancial do preço da energia elétrica no mercado grossista. E os dados dos primeiros 20 dias de abril indiciam que este mês poderá registar o preço médio mais baixo dos últimos seis anos.

