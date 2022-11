Covid-19. Confederação do comércio defende que lojas mais pequenas sejam as primeiras a abrir

A CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal considera que as primeiras lojas a abrir deverão ser as mais pequenas, com pouca aglomeração de pessoas e com as necessárias condições de segurança, como um número controlado de acessos, a adequada desinfeção e a utilização de máscaras e luvas.

“Estamos a olhar para o que os outros países europeus estão a fazer e só na próxima semana teremos uma posição fechada, mas é lógico abrir em primeiro lugar as lojas pequenas que em geral não têm ajuntamentos”, disse ao Expresso João Vieira Lopes, presidente da CCP, questionado sobre como deve ser o plano de ‘desconfinamento’, na sequência da pandemia de covid-19. As decisões do governo deverão ser anunciadas no dia 28 de abril após uma reunião que juntará várias entidades para analisar a saída concertada do estado de emergência.

Alguns países anunciaram que as primeiras lojas a abrir seriam as que têm menos de 400 metros quadrados. “Lojas com esse tamanho abrangem uma percentagem significativa do comércio de proximidade”, afirma o presidente da CCP. Além disso, refere que as primeiras lojas não alimentares a serem reabertas são as de roupa infantil, o que se compreende, atendendo aos nascimentos e ao facto de as roupas deixarem de servir às crianças muito rapidamente. “Estamos de acordo que as lojas de roupa para criança estejam entre as prioritárias. Mas por que não, por exemplo, as lojas de móveis? Há muitos casos de estabelecimentos não alimentares que faz sentido reabrir em breve.”

Lembrando a regra das quatro pessoas por cada 100 metros quadrados, João Vieira Lopes refere que há lojas em que só cabem uma ou duas pessoas. E nem todas as lojas podem ter barreiras como têm as farmácias. Por isso é essencial, defende, que, independentemente do sítio onde sejam fabricadas, estejam à disposição de todos as máscaras, luvas e desinfetantes necessários para que os trabalhadores e os clientes possam estar nas lojas sem correr riscos.

Por outro lado, o presidente da CCP alerta para a situação dos transportes públicos. Lembra a regra que há nos transportes – a de estes estarem limitados a 30% da sua lotação – uma questão que neste momento não se coloca porque os transportes agora têm pouca gente. Mas quando as pessoas voltarem aos seus trabalhos poderão colocar-se “problemas complicados" quer em termos de capacidade quer em termos de garantia de ausência de riscos. Os motoristas terão de usar máscaras e de controlar o número de pessoas que entram nos transportes e pode haver casos de pessoas que não aceitam não poder entrar nos transportes. Por esse motivo, alerta João Vieira Lopes, pode ser necessário ter algum tipo de segurança no acesso aos transportes, ou pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ou através de seguranças privados.

“Há aqui problemas claros de falta de capacidade dos transportes públicos, em face das limitações ao nível da lotação”, alerta Vieira Lopes. Isto porque as transportadoras não têm material circulante para colocar ao serviço dos utentes de forma a reforçar a capacidade, que está atualmente limitada por motivos de segurança.

Nesse sentido, o presidente da CCP considera positiva a intenção do governo de as pessoas não irem todas trabalhar ao mesmo tempo para os seus locais de trabalho, adotando um sistema de turnos e prolongando o recurso ao teletrabalho e evitando assim o recurso aos transportes públicos ao mesmo tempo. Por outro lado, sugere que nesta fase o recurso ao transporte individual poderá ser uma solução, apesar dos esforços que a sociedade tem feito para reduzir as emissões de dióxido de carbono.

Mais complicados são os casos dos cabeleireiros e barbeiros, em que é difícil não haver contacto físico entre o trabalhador e o cliente. Neste caso, poderá ser necessário fazer primeiro um teste para verificar se há infeção? “Estamos em contacto com a Eurocommerce para ver que normas são seguidas na Europa”, acrescenta o presidente da CCP. “Estamos a falar de entre 20 mil a 30 mil barbeiros e cabeleireiros em Portugal”.

Quanto aos restaurantes, em alguns países da Europa foi anunciado que abririam duas a três semanas após a abertura das outras lojas, mas o problema da lotação também é “complicado”, alerta.

E há outra discussão que em Portugal o governo tem evitado, mas que outros governos europeus assumem: a abertura faseada do comércio por regiões, ou seja, as lojas abrem primeiro nas localidades onde há menor número de infeções. “É uma questão política, que não é fácil de gerir, porque pode levar a problemas de regionalismo”.