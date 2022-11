Imobiliário: O regresso às casas de pedra

Um bom chapéu e uns bons pés e temos casa para durar muitas vidas.” A certeza é de Luís Domingos, que não tem “mãos a medir” com a recuperação e construção de casas em pedra. Luís administra a Aldeias da Pedra, uma construtora de Mafra, e trabalha “habitualmente com calcário e azulino, que são as pedras da região, que é sempre a mais compatível”. O chapéu “é o telhado” e os pés “são os caboucos”, e é nestas “duas extremidades da casa que reside o esforço na construção ou reabilitação de casas em pedra”.

Para unir os blocos de pedra, “oriundos de pedreiras da região, já cortados e alisados”, o construtor usa uma “argamassa diferente, como as antigas, feita de cal e taipa”, explica o especialista. O valor destas casas “ronda os €1400 por metro quadrado para reconstrução; se for novo, o valor desce ligeiramente, porque é mais difícil reabilitar”. O problema “é a falta de profissionais qualificados; a falta de mão de obra é a nossa grande dificuldade”.

