EDP: Prazo dado pelos "hackers" para resgate terminou. E agora?

O prazo dado pelos piratas informáticos ("hackers") para que a EDP pagasse um resgate de 1580 bitcoins (o equivalente a 10 milhões de euros) para impedir a divulgação de informação da empresa terminou este sábado às 12h45. O que poderá agora acontecer?

A página na "dark web" onde os autores do ataque à EDP tinham divulgado algumas amostras do tipo de informação recolhida chegou a estar inacessível durante a manhã deste sábado, mas voltou a ficar ativa já esta tarde, embora com a mesma informação que esteve publicada desde a passada segunda-feira, quando a EDP admitiu ter sido atacada.

Mas o cronómetro que os "hackers" tinham publicado e que dava até às 12h45 deste sábado para o pagamento do resgate, através de uma carteira virtual em bitcoins, chegou ao zero. Para já sem consequências para a empresa portuguesa.

Os piratas informáticos garantem estar na posse de mais de 10 terabytes (TB) de documentos da EDP, e publicaram capturas de ecrã que mostram os locais na rede informática da empresa onde chegaram.

Alguns ficheiros publicados na "dark web" mostram também extensos diretórios e nomes de ficheiros que indicam que os "hackers" poderão ter tido acesso não só a dados de parte dos clientes da EDP, como também a informação sobre a administração da empresa, incluindo passaportes de gestores e dados sobre reuniões com o Governo, conforme o Expresso já noticiou.

Não é para já claro se os "hackers" conseguiram efetivamente descarregar toda a informação que dizem ter da EDP (os tais mais de 10 TB).

Certo é que até ao momento ninguém pagou o resgate exigido à EDP. A referência da carteira de bitcoins para pagamento continua a zero, constatou o Expresso.

Na quinta-feira o presidente executivo da EDP, António Mexia, afirmou que os dados da maior parte dos clientes da empresa estão numa plataforma que não foi atacada. Contudo, uma das áreas atacadas foi a relativa aos clientes "prata" e "ouro" da EDP, cujas identidades o Expresso conseguiu visualizar nas amostras publicadas pelos piratas na "dark web".

Mas esta sexta-feira, a mesma página onde está alojada a amostra do ataque à EDP foi atualizada com novidades de um outro ataque que terá sido levado a cabo pelos mesmos piratas que atacaram a EDP.

Em causa esteve um ataque à empresa tecnológica norte-americana Birch Communications (birch.com), ataque esse empreendido ainda antes do que visou a EDP.

A Birch Communications, com cerca de um milhar de empregados e 257 milhões de dólares de receitas anuais, é uma empresa bem mais pequena que a EDP.

Os "hackers" explicam que se infiltraram no sistema informático da Birch a 15 de março. E dizem agora que "não houve resposta à oferta de negociações para este caso". "Contudo, detetámos que houve investigação e atividade de análise do lado deles, mas foi totalmente sem sucesso e desnecessária", pode ler-se na página visualizada pelo Expresso.

"Assim, como não mostraram nenhum interesse em discutir a nossa recompensa pela deteção de problemas informáticos e como não querem obter recomendações sobre atualizações de segurança, que seriam oferecidas, tal como a confidencialidade sobre esta fuga, não temos alternativa a não ser publicar este artigo e avisar os parceiros, clientes e investidores da Birch", refere a mesma mensagem.

A página do ataque à Birch disponibiliza agora 3,5 gigabytes (GB) de documentos como amostra do material obtido pelos "hackers".