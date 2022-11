Covid-19. Neeleman assegura que tem investidores internacionais disponíveis para financiar a TAP, mas precisa garantias de Estado

Dois dias depois de Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração da TAP, ter afirmado na Assembleia da República que a companhia já pediu ajuda ao Governo, propondo um conjunto de me medidas de apoio, David Neeleman veio admitir que a emissão de dívida garantida pelo Estado é o caminho mais adequado e mais rápido para financiar a transportadora, sublinhando que é aquele que tem sido seguido pela maioria dos países. Neeleman controla, em parceria com o português Humberto Pedrosa, 45% por do capital da TAP, através da Gateway.

"No contexto das restrições impostas, começámos imediatamente a contactar investidores europeus e de outras geografias no sentido de obter suporte financeiro adicional que nos permita encarar os efeitos negativos desta crise. De um modo geral, os investidores mantém o interesse de financiar a TAP, tendo apresentado propostas de financiamento bastante interessantes e competitivas, com garantia do Estado", afirmou David Neeleman, em declarações escritas ao Expresso.

O empresário norte-americano, também dono da Azul, não esconde qual é o modelo que mais lhe agrada. "Entre os diversos mecanismos disponíveis de apoio de Estado, a emissão de uma divida garantida é o que vem sendo adotado com mais frequência pelos nossos competidores por ter uma série de vantagens, entre elas o tempo de execução que nesse momento é crucial para a TAP". Uma opção que permitiria que os acionistas privados, nomeadamente a Gateway, mantivesse a sua participação de 45% inalterada. O primeiro-ministro, o ministro das Finanças e o ministro da Economia, já admitiram como cenário hipotético a nacionalização da TAP.

"Como já disse o meu sócio Humberto Pedrosa, o pedido de ajuda solicitado ao Estado (...) está em linha com o valor reembolsado pela TAP, nos últimos 15 meses, de dívida garantida pelo Estado à banca", sublinha David Neeleman. Lembrando que no momento da privatização a dívida da transportadora era de 466 milhões de euros. Assim, defende Neeleman, "o Estado não estaria a aumentar significativamente o seu risco em relação TAP, mais do que há alguns meses".

O empresário norte-americano frisa ainda que na sua opinião deverá ser afastado um financiamento direto do Estado. "Importa lembrar que desde a privatização o Estado não teve de colocar um euro na TAP , e que agora, apesar das enormes dificuldades, o que precisamos é uma garantia Estatal para um financiamento e não um empréstimo direto do Estado."

David Neeleman, que fala agora pela primeira vez desde que a pandemia atingiu em cheio o sector da aviação e colocou 95% da frota da TAP em terra, diz-se aberto para dialogar com o Estado português, detentor de 50% da transportadora. "Estamos disponíveis para continuar a colaborar e a conversar com o Estado Português de espírito aberto e construtivo. Mais do que nunca todos temos de colaborar para que a TAP volte a voar assim que o espaço aéreo abrir", sublinhou.

"Relativamente ao setor da aviação o impacto é brutal e a TAP não foge à regra pois temos 95% dos nossos aviões em terra e 90% dos nossos colaboradores em casa. Mesmo as maiores e mais robustas empresas de aviação estão com enormes desafios.", reconhece o parceiro do Estado na TAP.

Neeleman defendeu que a "TAP conseguiu construir "uma posição de tesouraria forte em 2019, a melhor da sua história, tendo terminado o ano com 435 milhões de euros em caixa, que lhe permitia encarar o ano de 2020 com tranquilidade"

E prossegue: "2019 foi um ano em que se consolidou o turnaround, e apesar do 1º semestre desafiante, houve uma clara inversão dos resultados operacionais e financeiros no 2º semestre. Tendência que se manteve até fevereiro deste ano, que apresentou uma desempenho operacional melhor que o período homólogo de 2019: o número de passageiro aumentou em 14% e as receitas aumentaram 17%."

O empresário salienta ainda que "os desafios de curto prazo são profundos". E defende que "os resultados alcançados na transformação da TAP, fruto do trabalho que temos vindo na desenvolver em conjunto com o acionista estado e com a dedicação dos nossos 10.000 trabalhadores, dão-nos confiança de que com união conseguiremos garantir que a nossa TAP continue o seu projeto de crescimento em rota segura."

David Neeleman elogia o trabalho que tem sido feito por Portugal em reação à forma como está a lidar com a pandemia. "De acordo com a informação disponível, Portugal está a reagir muito bem graças às medidas sanitárias e económicas definidas e implementadas em tempo, pelo Governo e seguidas por toda a população e empresas."

"Vi com satisfação que o Governo português, não só se preocupou com o tema da saúde como desde cedo lançou incentivos à economia Portuguesa onde a garantia Estatal foi uma das principais medidas de apoio às PMEs, bem como o lay-off simplificado de que a TAP aderiu", acrescentou.