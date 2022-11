Covid-19. FMI dá luz verde aos défices, mas avisa: guardem os recibos

Esta crise mundial vai ser a pior desde a Grande Depressão do século passado, avisou o Fundo Monetário Internacional (FMI) esta semana, quando publicou no “World Economic Outlook” (WEO) as suas previsões da primavera, que este ano estão marcadas por um inverno dos mais rigorosos.

Kristalina Georgieva, a diretora-geral do FMI, avançou com a previsão de uma quebra do Produto Interno Bruto (PIB) mundial de 3%, mas os técnicos da equipa de Gita Gopinath, a economista-chefe, adiantaram três cenários mais pessimistas, que projetam quedas do PIB até 7%, se o surto da pandemia da covid-19 durar mais do que se prevê este ano e se houver uma segunda vaga em 2021, mesmo que mais modesta.

