Covid-19. 75 mil trabalhadores temporários já não têm trabalho

Metade dos 150 mil trabalhadores temporários que em fevereiro desempenhavam funções nas empresas nacionais estão já sem trabalho. É Afonso Carvalho, presidente da Associação Portuguesa das Empresas do Sector Privado de Emprego (Apespe), quem lança o alerta, admitindo que “o número pode ainda vir a aumentar mais”. Na base do problema está não só a paralisação de muitos sectores na sequência da pandemia, como também uma zona cinzenta no decreto-lei que enquadra o regime de lay-off simplificado e que deixa dúvidas sobre a elegibilidade das empresas de trabalho temporário (ETT) a este apoio do Estado, que suporta parte do pagamento de salários.

Entre os juristas, as opiniões divergem. Se há quem não tenha dúvidas de que o regime de lay-off simplificado, tal como está enquadrado, deixa de fora as ETT, há também quem defenda que as empresas, mesmo não estando diretamente enquadradas pelo regime, podem aproveitar os fundamentos de lay-off que existem nas empresas utilizadoras e requerer o mesmo apoio. “Face à dúvida, a maioria das ETT não arrisca avançar para lay-off, sob pena de no momento da fiscalização, já depois de terem recebido o apoio, serem consideradas não elegíveis e terem de devolver milhares de euros ao Estado”, explica Afonso Carvalho.

