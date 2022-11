Covid-19: Mais de 16.500 candidaturas em oito horas à Linha de Apoio à Economia

A Linha de Apoio à Economia Covid-19, constituída para apoiar as empresas em 6,2 mil milhões de euros face à pandemia, registou mais de 16.500 candidaturas em apenas oito horas, revelou hoje a SPGM -- Sociedade de Investimento.

Em comunicado enviado às redações, a entidade coordenadora do Sistema Português de Garantia Mútua (SPGM) referiu que a "enorme procura registada" teve lugar entre as 17:30 de sexta-feira e as 01:00 de hoje, explicando que a submissão de novas candidaturas será retomada na segunda-feira, a partir das 09:00.

"As candidaturas já submetidas poderão ser processadas durante o fim de semana, de forma a posteriormente serem avaliadas e aprovadas dentro dos prazos estipulados", pode ler-se na nota divulgada.

A Linha de Apoio à Economia Covid-19, que se distribui por quatro linhas de crédito para ajudar micro, pequenas e médias empresas de diferentes setores, começou por ter uma dotação inicial de três mil milhões de euros.

Na sequência de uma decisão da Comissão Europeia, que autorizou o reforço das linhas de crédito com garantia de Estado, foi entretanto alargada para o montante de 6,2 mil milhões de euros.

O valor distribui-se pelas linhas de crédito covid-19 -- apoio à atividade económica (4,5 mil milhões), apoio a empresas da restauração e similares (600 milhões), apoio a empresas do turismo (900 milhões) e apoio a agências de viagem, animação turística, organizadores de eventos e similares (200 milhões).

A SPGM -- Sociedade de Investimento, S. A., é a entidade coordenadora do Sistema Português de Garantia Mútua que tem por missão prestar garantias financeiras a favor das empresas nacionais.

