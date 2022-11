Pressão regulatória leva Facebook a recuar na criptomoeda. Projeto tem nova face

Numa altura em que o a pandemia de covid-19 evidencia a relevância dos pagamentos digitais, o projeto impulsionado pelo Facebook para lançar uma criptomoeda volta a dar sinais de vida. Mas, depois de ter sido lançado com pompa e circunstância em junho do ano passado, este projeto para lançar uma criptomoeda global, assente numa infraestrutura financeira que se afirmava como a base de um novo tipo de sistema financeiro, mudou o foco.

Na sequência da pressão de políticos, reguladores e da desistência de vários membros fundadores de peso – nomeadamente na área dos pagamentos, como a Visa, a Mastercard e a Paypal –, o Facebook e os seus parceiros lançaram esta quinta-feira um novo whitepaper com metas menos ambiciosas. E já o submeteram à Autoridade Suíça de Supervisão de Mercados Financeiros (FINMA), iniciando o processo para obtenção de uma licença de sistema de pagamentos, adianta em comunicado a Associação Libra, organização independente impulsionada pelo Facebook em conjunto com outras empresas para desenvolver a infraestrutura financeira na qual a criptomoeda vai assentar.

O projeto da Libra parece-se agora mais com uma rede de pagamentos tradicional, com as moedas digitais vinculadas a uma moeda local, do que com um novo tipo de sistema financeiro, como a multinacional liderada por Mark Zuckerberg preconizava.

Embora a criptomoeda Libra continue a ter na sua base uma reserva de moedas nacionais (como estava previsto inicialmente), este aspeto tem um peso menor em todo o projeto. E os fundadores apresentam agora a Libra como uma plataforma que pode servir para moedas digitais emitidas em bancos centrais. A informação foi também confirmada por David Marcus, diretor executivo da subsidiária do Facebook Calibra – a primeira aplicação criada na plataforma, que consiste numa carteira digital para realizar pagamentos e transferências de dinheiro entre pessoas em qualquer parte do mundo, instantaneamente e com comissões “muito baixas”.

Recorde-se que, numa fase inicial, a Libra foi lançada como uma stablecoin – para evitar ser um ativo especulativo como a bitcoin – tendo na sua base uma reserva de ativos, nos quais se incluíam títulos de dívida pública de curto prazo e algumas das principais moedas mundiais. Isso agora mudou. Com explicam os seus membros-fundadores no whitepaper, o objetivo passa na mesma por disponibilizar stablecoins, mas cada uma assente numa única moeda, em vez de num cabaz multi-moeda.

“Vamos expandir a rede Libra ao incluir stablecoins de moeda única além da ≋LBR [criptomoeda Libra], começando com algumas moedas no cabaz da ≋LBR [Libra]: LibraUSD ou ≋USD [Libra-dólar], LibraEUR ou ≋EUR [Libra-euro], LibraGBP ou ≋GBP [Libra-libra esterlina], LibraSGD ou ≋SGD [Libra-dólar de Singapura]”, lê-se no whitepaper. “A Libra não será um ativo digital separado das stablecoins de moeda única. Com esta mudança a Libra será, simplesmente, um composto digital de algumas das stablecoins de moeda única disponíveis na rede Libra.”

Além desta mudança, o projeto vai também renunciar à transição de uma blockchain (tecnologia na base das criptomoedas) permissioned – onde qualquer indivíduo ou organização necessita de aprovação prévia para se tornar um ‘nó’ da rede, ou seja, uma entidade que valida transações, de modo a ser mais eficiente e escalável – para um sistema aberto de blockchain permissionless (isto é, totalmente descentralizada e que permite a qualquer entidade que respeite os requisitos técnicos validar transações). O novo projeto mantém assim a Libra assente na blockchain permissioned.

Foram ainda realizadas alterações para reforçar a segurança do sistema de pagamentos da Libra, com um enquadramento de compliance mais robusto, e para construir proteções fortes no desenho da reserva da Libra.

Duas novas organizações juntaram-se ao projeto, que tem agora 22 membros (mas, ainda assim, menos do que os 28 iniciais): a multinacional de comércio online Shopify e a empresa financeira Tagomi. De acordo com o comunicado enviado às redações, as despesas de curto-prazo da Associação Libra são agora financiadas pelos seus membros, que se mostram confiantes com o sucesso desta nova versão.

“O coronavírus está a chamar a atenção para a necessidade de pagamentos digitais”, afirma ao “New York Times” Matthew Davie, responsável pela estratégia global da empresa de microcrédito Kiva, que participa no projeto. “Se olharmos para os que estão a ficar de fora [do mercado durante a pandemia], são aqueles que não estão conectados ao digital.”