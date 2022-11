Obras Públicas. Há três mil milhões de investimentos prestes a ser lançados

Apesar da pandemia, cerca três mil milhões de euros de investimentos em infraestruturas prestes a ser lançados nas próximas semanas em Portugal, avança o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

O principal projeto a arrancar será o aeroporto do Montijo, onde está previsto o investimento de 1.150 milhões de euros (630 milhões para modernização do aeroporto Humberto Delgado, mais 520 milhões para a nova infraestrutura no Montijo), montante totalmente assegurado pela concessionária ANA/Vinci.

Estão também na calha três projetos de novos hospitais para o país, num valor agregado de 670 milhões de euros: muito em breve, devem ser lançados os concursos para a construção dos hospitais de Lisboa Oriental (335 milhões de euros) e da Madeira (205 milhões de euros), assim como o novo hospital de Évora (130 milhões de euros).

Outra fatia de investimentos públicos será destinada Metros de Lisboa e do Porto. Daqui a poucas semanas, o metro da capital deve lançar o concurso para construção do troço que vai ligar a rede do Rato ao Cais do Sodré, calculado em cerca de 90 milhões de euros.

No Porto, estão a ser preparados os lançamentos das empreitadas do troço da linha circular (238 milhões de euros) e da linha amarela (130 milhões de euros), escreve o semanário.