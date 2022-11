Hikma dá prémio salarial a trabalhadores da fábrica de Sintra (e tem 50 empregos disponíveis)

A farmacêutica Hikma decidiu premiar com 25% do salário base os trabalhadores, atribuído nos vencimentos de abril e de maio, como reconhecimento e apoio do “papel preponderante que estão a desempenhar in loco na luta contra a covid-19”, avança ao Expresso, Riad Mishlawi, presidente da divisão de injetáveis da Hikma e membro do conselho executivo da companhia. “Ao virem trabalhar, os nossos colaboradores estão a garantir que medicamentos essenciais chegam aos hospitais portugueses e a outros hospitais em todo o mundo”, faz notar o responsável do laboratório de origem jordana.

A Hikma apostou em Portugal, com a construção de uma unidade de produção de fármacos injetáveis estéreis na zona de Sintra, há três décadas e, no final do ano passado, investiu 30 milhões de euros na expansão da fábrica.

Atualmente emprega cerca de 750 colaboradores em Portugal e tem à volta de 50 novas posições em aberto para as quais está a recrutar. O bónus de 25% do salário base “irá ser distribuído a cerca de 85% dos colaboradores que todos os dias dão o seu melhor no desempenho das suas funções” e será pago este mês e em maio. “Esta remuneração adicional não se aplica aos gestores e líderes da Hikma Portugal”, esclarece Riad Mishlawi.

A grande maioria dos trabalhadores da Hikma permanece em funções nas instalações da farmacêutica “para ajudar a fabricar, embalar, testar e entregar os medicamentos essenciais aos hospitais”. Apenas cerca de 10% a 15% dos empregados estão a trabalhar remotamente.

“Sempre mantivemos as nossas linhas de produção a um nível de capacidade muito elevado e acrescentámos linhas de enchimento adicionais em 2019 e no início de 2020”, explica ao Expresso Riad Mishlawi, acrescentando que com a pandemia deu-se “um aumento muito significativo da procura de medicamentos utilizados no tratamento da covid-19 e temos dado prioridade à produção desses fármacos. Algumas destas categorias de produtos são antivirais, antibióticos, anestésicos, sedativos e analgésicos”.

Isso obrigou a uma mudança nos planos de produção de forma a que a fábrica conseguisse produzir estes fármacos em maior quantidade, “alguns dos quais foram pedidos pelo Infarmed [a autoridade reguladora do medicamento em Portugal]”.

Muitos destes produtos têm como destino Portugal, mas é igualmente exportada uma quantidade significativa para outros países europeus, incluindo Itália, Alemanha e Reino Unido. “Vendemos também estes medicamentos para os EUA e alguns países do Médio Oriente e do Norte de África”.

Paralelamente, a Hikma também faz parte do vasto grupo de empresas que fizeram doações para apoiar ao combate da pandemia. Foram entregues 16 mil unidades do antiepilético usado para tratar convulsões Levetiracetam a quatro hospitais (Porto, Coimbra, Lisboa e Algarve). “A Hikma escolheu este medicamento porque estava incluído na lista da ‘Reserva Estratégica de Medicamentos’, criada pelo Infarmed. E os colaboradores uniram-se para angariar cerca de 20 mil euros em testes para a covid-19 com destino à Câmara Municipal de Sintra que os irá usar para rastrear idosos utentes de lares e de residências sénior no concelho.

Farmacêuticas na linha da frente

Pelo mundo fora são inúmeros os esforços da indústria farmacêutica não só na descoberta de uma vacina para o novo coronavírus, como no desenvolvimento de tratamentos inovadores da doença. Multiplicam-se as ações de responsabilidade social por parte dos laboratórios e, em Portugal, também tem havido mobilização.

Recentemente também a Bial, localizada na Trofa, criou um fundo de meio milhão de euros para apoiar diversas iniciativas da comunidade no âmbito do combate à covid-19. “A Bial, enquanto empresa farmacêutica, além de assegurar a manutenção total da sua atividade, que é crítica para milhões de doentes, entendeu dar também o seu contributo à comunidade através da criação de um fundo que dotamos com meio milhão de euros”, diz, em comunicado de imprensa, António Portela, presidente CEO da empresa.

O dinheiro será canalizado para dar resposta a várias necessidades – algumas das quais chegaram à Bial – de profissionais e instituições de saúde, de solidariedade social ou no âmbito de programas e projetos que visam uma melhor prestação de cuidados, de acordo com a nota de imprensa do laboratório português.

Além disso, a Bial alargou o período de produção para reforçar as quantidades dos seus medicamentos.

Outro exemplo, vem da Hovione que, além de estar na linha de frente da descoberta de uma nova molécula para tratar a covid-19, também tem vindo a produzir, em tempo recorde, gel desinfetante para as mãos para doar, nomeadamente a hospitais. Para esta iniciativa, a farmacêutica contou com a ajuda da Medinfar, para o embalamento, da Logoplaste, ao nível dos frascos de plástico, e dos CTT, na distribuição.

A empresa química, especializada em produtos farmacêuticos, participa no desenvolvimento de tratamentos para a doença, em conjunto com outros parceiros. E talvez no outono já esteja disponível um novo medicamento, para o qual a Hovione contribui ao nível da “produção de um componente chave”, segundo Guy Villax, administrador delegado da companhia.