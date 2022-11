Governo quer estudantes nos campos a ajudar a agricultura

Se tens mais de 18 anos, és estudante e queres juntar algum dinheiro durante as férias escolares, o mundo rural está à tua espera. Não é, mas podia ser o slogan da campanha agora lançada pelo Ministério da Agricultura para atrair mão-de-obra jovem para os campos.

O Governo promete, em troca, isenção de IRS até €2194.04 para rendimentos de trabalho obtidos pelos estudantes que se adaptarem à lavoura.

Para além dos estudantes o Ministério da Agricultura também quer ver os trabalhadores em layoff a exercerem atividades remuneradas no setor agrícola, “tendo já sido publicado o diploma que possibilita que as pessoas, em regime de redução do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, possam exercer atividade remunerada desde que nas áreas da produção alimentar, apoio social, saúde, logística e distribuição”, é referido em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Ainda segundo o mesmo documento, já para os trabalhadores imigrantes, empregados na agricultura, cujos títulos de residência terminem durante este período, “estes mantêm-se válidos para efeitos de celebração de contratos de trabalho, acesso ao serviço nacional de saúde e prestações sociais de apoio”.