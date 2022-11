Covid-19. Guterres diz que África precisa de mais de 200 mil milhões

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu esta sexta-feira a suspensão da dívida de todos os países em desenvolvimento, e não apenas dos mais pobres, por causa da crise do coronavírus. De acordo com a agência Reuters, António Guterres disse que o continente africano precisa de mais de 200 mil milhões de dólares para lidar com os efeitos da crise provocada pela pandemia.

Numa videoconferência sobre África organizada pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o secretário-geral da ONU pediu ao Fundo que autorize a emissão de novos direitos de saque especiais (DSE)– a moeda do FMI- para lidar com a crise. Os Estados Unidos opõem-se a qualquer nova emissão de DSE.