Covid-19. Emirates faz testes rápidos aos passageiros e propõe manter bilhetes até 760 dias

A Emirates, a maior companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, está a relançar voos para uma série de destinos a partir do aeroporto do Dubai, mas com "precauções adicionais" devido à pandemia do coronavírus.

A transportadora avança que realizou testes rápidos de despiste do Covid-19 a todos os passageiros de um voo com destino à Tunísia, através de exames ao sangue cujos resultados ficaram disponíveis em dez minutos, em coordenação com a Autoridade de Saúde do Dubai, assumindo ser a primeira companhia aérea a fazê-lo.

"Estamos a trabalhar em planos para ampliar os recursos a testes no futuro e alargá-los a outros voos", garante Adel Al Redha, diretor de operações da Emirates, frisando que tal irá permitir "a realização de testes no local e fornecer confirmação imediata aos passageiros que viajam para países que exigem certificados de teste à Covid-19".

Novas condições de reembolsos e remarcação de voos

A Emirates já reformulou a sua política de reembolsos e alteração de datas de viagem em resposta à pandemia do Covid-19.

Relativamente às viagens que já tinham sido marcadas para o verão, e alargando este contingente a bilhetes emitidos antes de 31 de maio para voos a realizar até 31 de agosto, a Emirates está a propôr aos passageiros três alternativas: manter o seu bilhete por 760 dias, trocar o bilhete por um 'voucher' de viagem válido até 2 anos, e ainda o reembolso total de 'vouchers' ou bilhetes não utilizados.

No caso do passageiro decidir manter o bilhete que já tinha comprado, antes de 31 de maio e para viajar até 31 de agosto, a Emirates garante que todos estes voos "serão automaticamente alargados por um período de 760 dias", frisando que "os passageiros que possuam estes bilhetes podem ter a certeza que poderão remarcar a sua viagem quando assim o decidirem".

Se a intenção do passageiro for "viajar novamente, por um prazo de dois anos a partir do dia em que o bilhete foi originalmente emitido", este só precisa de "entrar em contacto com a Emirates ou com o seu agente de viagens para reagendar o voo", que poderá ser alterado para outra cidade dentro da mesma região, sem qualquer penalização em termos de custos.

No que toca à opão de solicitar um voucher de viagem, a companhia esclarece que estessão válidos por um ano a partir da data de emissão, podendo a sua utilização ser alargada a segundo ano e aplicando-se "a qualquer produto ou serviço da Emirates", sem que sejam cobradas quaisquer taxas de alteração.

No que toca a reembolsos, a transportadora apela à "compreensão dos passageiros relativamente ao facto do processo ser algo demorado, pois temos um atraso significativo para gerir".