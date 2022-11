Covid-19. TAP já pediu ajuda. Estado poderá reforçar participação e tornar-se maioritário

"A TAP já endereçou um pedido de auxílio ao Estado", avançou o presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho. O representante do Estado na TAP sublinhou que espera que a resposta chegue em "muito em breve".

"O reforço da posição do acionista do Estado é algo que não podemos descartar", admitiu ainda Miguel Frasquilho, durante uma audiência que decorre esta quinta-fera na Assembleia da República. O Estado detém 50% da TAP.

Miguel Frasquilho sublinhou que "o auxílio de Estado será para salvar a empresa e não qualquer acionista que seja". A TAP, frisou, tem "a vantagem de ter o Estado como acionista".

É de esperar que esta ajuda implique alguns condicionamentos no futuro para a companhia, afirmou o chairman da TAP . "É natural que haja condicionantes no âmbito da ajuda. Momentos excecionais exigem medidas excecionais", acrescentou. A atividade da TAP caiu 95% após as medidas restritivas impostas no âmbito da pandemia.

"A TAP tem hoje em curso sete voos semanais, quando tinha previsto nesta altura ter 400 voos", avançou o representante do Estado na companhia para mostrar a dimensão do problema que a transportadora enfrenta.

O antigo deputado do PSD e ex-presidente da AICEP lembrou que a apoio estatal às companhias aéreas está a acontecer em todos os países europeus. E exemplificou: nos Estados Unidos da América foi negociado um pacote de auxílio às empresas, onde está em cima da mesa a tomada de participações na estrutura acionista em diversas empresas de aviação.

Miguel Frasquilho está na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre a situação da TAP e planos para o futuro.

As medidas pedidas pela TAP ao Estado

O pedido de auxílio de Estado feito pela TAP foi acompanhado de um conjunto vasto de medidas, desde fiscais a financeiras e operacionais. Miguel Frasquilho enumerou algumas das medidas proposta ao Governo, entre elas estão medidas de tesouraria e de benefícios fiscais extraordinários, por um período de 12 meses. Mas também medidas fundamentais de financiamento da companhia, que não conseguirá neste momento, reconheceu, recorrer ao crédito sem garantias de Estado.

Entre as medidas de apoio financeiro a conceder pelo Estado português, está, explicou o presidente do conselho de administração da TAP, "por exemplo, a prestação de garantias pelo Estado português, pela Parpública ou pelo Tesouro diretamente, em montante a determinar para permitir a obtenção de liquidez ou o financiamento em mercado".

Miguel Frasquilho admitiu como hipótese de apoio financeiro também uma emissão obrigacionista convertível em ações, como já foi aliás noticiado pelo Eco estar a ser equacionado pelo governo de António Costa.

O conjunto de medidas propostas pela TAP, avançou, incluem também a "isenção do pagamento do montante correspondente à taxa social única [TSU] a cargo da entidade empregadora, o pagamento de outro montante da taxa social única a cargo da entidade empregadora em prestações mensais contínuas e sucessivas" e o "alargamento do prazo não só da TSU como do IRS retido aos colaboradores".

Está também prevista a "possibilidade de passagem à reforma de trabalhadores a partir dos 60 anos, portanto, reformas antecipadas", adiantou o chairman da companhia áerea, adiantando que "obviamente serão voluntárias".

Do pacote de medidas que está em preparação, e que tem sido também já noticiado, há ainda a isenção do pagamento das taxas aeroportuárias cobradas pela concessionária aeroportuária ANA pelo prazo de um ano.

"Estou a falar de medidas que estão a ser equacionadas e algumas já foram até implementadas em outros países, nomeadamente europeus", frisou Miguel Frasquilho.

Aos deputados Frasquilho lembrou que há medidas de apoio de caráter operacional, que estão também a ser equacionadas como a possibilidade de utilizar de forma temporária as bases aéreas do Montijo, Sintra ou Monte Real para o parqueamento de aeronaves não utilizadas. Atualmente, os aviões estão maioritariamente parqueados em Lisboa e em Beja. E a ANA isentou as companhias de pagarem o parqueamento.

Em cima da mesa do governo está também um pedido para que os reembolsos dos passageiros seja feito maioritariamente em vouchers e não em dinheiro. "Estamos a fazer maioritariamente o reembolso em 'vouchers', mas alargámos o período de utilização de um para dois anos. E foi feita uma "majoração do valor do voucher em 20%", sublinhou.

TAP não está a pagar a alguns fornecedores

Miguel Frasquilho sublinhou perante os deputados que um dos grandes objetivos da companhia é "proteger ao máximo os postos de trabalho neste enquadramento extraordinariamente difícil e garantir a sobrevivência e sustentabilidade da TAP, que é estratégica para a nossa economia". E explicou que foi penoso para a companhia ter de recorrer ao lay-off, em que estão 90% dos trabalhadores.

Miguel Frasquilho admitiu que não é possível prever o desempenho financeiro da TAP este ano, dado ao atual contexto de incerteza. Mas esclareceu que os dois primeiros meses do ano tinham corrido bem, e com a receita "em linha ou acima do orçamentado".

O gestor admitiu, em resposta ao PCP, que a TAP está a atrasar os pagamentos aos fornecedores e que os 'leasings' dos aviões "estão nessa categoria"."É uma forma de tentarmos ganhar tempo em termos de tesouraria, em termos de liquidez", explicou.

Miguel Frasquilho assegurou que a continuidade da Portugália não está em risco. E avançou que não há qualquer interrupção da atividade, e "muito menos o seu fim". Adiantou ainda que a TAP tem inclusive utilizado agora bastante as aeronaves da Portugália, os Embraer.

"Optámos por aeronaves mais pequenas e é natural que quando a operação seja retomada se comece com aviões mais pequenos", admitiu.