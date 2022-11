Covid-19. Peugeot Citroen garante que a fábrica de Mangualde está pronta para reabrir

A fábrica da Peugeot Citroen (grupo PSA) de Mangualde está pronta para retomar a produção, embora ainda não haja uma data definida.

O calendário para a reabertura será estabelecido “no contexto do diálogo social com a representação dos trabalhadores e terá em conta a capacidade de funcionamento permitida pelas autoridades para as empresas exercerem a atividade industrial e comercial”, sublinha a empresa em comunicado divulgado esta quinta-feira.

De acordo com o mesmo documento, a empresa nota que após visitas de avaliação e verificação no terreno, “foi validado e confirmado conjuntamente entre a direção, o Serviço de Prevenção e a Comissão de Trabalhadores que todas as medidas definidas no protocolo [de medidas sanitárias reforçadas] estão já implementadas”.

O grupo PSA fechou a sua fábrica de Mangualde no dia 18 de março, devido às interrupções no fornecimento de componentes automóveis.

Esta decisão do grupo francês não foi isolada e englobou ainda o encerramento de várias fábricas em França, Espanha, Polónia, Eslováquia e Reino Unido.

O protocolo sanitário agora aprovado para a fábrica de Mangualde engloba mais de 100 medidas que abrangem todas as atividades do Grupo, a nível industrial, administrativo e de Investigação e Desenvolvimento.

O protocolo desenvolvido para as instalações industriais prevê, por exemplo, o controlo de temperatura em complemento da automonitorização de sintomas, aprovisionamento de equipamentos de proteção individual e kits de proteção e higiene sanitária para colaboradores, motoristas e visitantes essenciais.

Será também elaborado um de plano de contingência partilhado com os representantes dos trabalhadores, e serão redefinidos os fluxos internos, com marcações no solo para manutenção de distâncias de segurança, para além do reforço dos perímetros de higiene, formação e conselhos essenciais de higiene e saúde.