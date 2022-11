Covid-19. Administradores do BPI renunciam aos bónus (que podiam ir até €1,4 milhões)

O BPI foi o último a abdicar do pagamento dos dividendos, mas é o primeiro a formalizar que não vai haver prémios de desempenho para os seus administradores executivos. O Banco Central Europeu já tinha pedido contenção nos bónus a pagar aos gestores bancários.

“O BPI comunica que os administradores executivos do banco decidiram renunciar aos prémios de desempenho correspondentes ao exercício de 2020, tendo em consideração a situação de crise criada pela pandemia Covid-19”, indica o banco em comunicado às redações, acrescentando que a iniciativa é idêntica à tomada pelo seu acionista único, o CaixaBank.

O banco liderado por Pablo Forero não identifica qual o valor que é pago em prémios de desempenho. A remuneração variável atribuída a membros executivos da administração do BPI depende do desempenho “num determinado exercício”, sendo normalmente decidida no primeiro semestre do ano seguinte - e paga ao longo de alguns anos.

Não há ainda relatório e contas relativo a 2019, pelo que não se sabem os prémios recebidos pelo ano anterior. Mas sabe-se que o valor máximo que, segundo a política de remuneração, pode ser atribuído em forma de bónus é de 1,4 milhões de euros (a remuneração fixa, pela sua parte, ascendeu, em 2018, a quase 5,9 milhões).

Por exemplo, pelo desempenho em 2017, Pablo Forero recebeu 200 mil euros, 80 mil pagos no ano seguinte e os restantes 120 mil a pagar, em partes iguais, até 2023. A comissão executiva conta atualmente com oito membros. Não há bónus para os administradores não executivos.

O Banco Central Europeu já tinha pedido moderação na distribuição de bónus aos administradores. O BPI defende, no comunicado de hoje, que "tem vindo a desenvolver uma intensa atividade de apoio às empresas e famílias portuguesas, através da execução dos apoios públicos e da aplicação de moratórias assumidas voluntariamente pelo próprio Banco, para todas as modalidades de crédito".

Suspensão de 116,5 milhões em dividendos

A decisão relativa aos prémios é anunciada dois dias depois de o BPI ter revelado que não iria pagar dividendos, após ter insistido que era sua intenção fazer essa distribuição de 116,5 milhões de euros ao CaixaBank (mesmo quando havia já recomendações do Banco Central Europeu para que os grandes bancos não o fizessem - o BPI pertence ao CaixaBank e não era diretamente visado).

“Perante as excecionais circunstâncias atuais, o Banco BPI e o Grupo CaixaBank decidiram suspender a distribuição dos dividendos correspondentes ao exercício de 2019 do Banco BPI. Com esta suspensão, o Banco BPI reforça a sua capacidade para colocar à disposição da economia, das empresas e das famílias portuguesas os recursos necessários para responder aos exigentes desafios que se apresentam”, anunciou na terça-feira o banco.

Depois de ter sido o último a anunciar a suspensão dos dividendos, o BPI foi o primeiro a oficializar cortes no bónus.

O Santander já tinha dito que iria abdicar de remunerações variáveis em Portugal, mas não deu indicações de que forma tal iria acontecer.