Mais de 930 mil trabalhadores já estão em lay-off e 353 mil no desemprego

O número está cada vez mais perto da meta de um milhão antecipada pelo Governo. Cerca de 931 mil trabalhadores estão já abrangidos pelo novo regime de lay-off simplificado, seja na modalidade de suspensão temporária de contrato de trabalho ou redução de carga horária. O número foi avançado esta quarta-feira pela ministra Ana Mendes Godinho, ouvida em sede da Comissão de Trabalho e Segurança Social, sobre o impacto das medidas anunciadas pelo Governo para mitigação dos impactos económicos e laborais da pandemia covid-19. Para a ministra, o mecanismo está a cumprir a sua função de "amortecedor da destruição de postos de trabalho", mas os números do desemprego registado já sobem acima de 10%. Há atualmente 353 mil desempregados inscritos nos centros de emprego nacionais.

O regime de lay-off simplificado tem sido a mais polémica das medidas adoptadas pelo Governo. Foi por diversas vezes revista e as suas condições alteradas e, mesmo assim, continua a não ser consensual entre patrões e sindicatos. Em traços gerais, prevê que um apoio às empresas em crise - que registem mais de 40% de redução da faturação face ao mês anterior, interrupção nas cadeias globais de abastecimento ou cujo encerramento tenha sido decretado no âmbito da declaração do Estado de Emergência - para pagamento de salários. O empregador que recorra a esta medida terá um apoio da Segurança Social para pagamento de 70% dos salários, cabendo-lhe assegurar os restantes 30%. Pode requerer este apoio mensalmente durante um máximo de seis meses e durante esse período (e nos dois meses seguintes) está impedido de realizar despedimentos, seja sob a forma de despedimento coletivo ou por extinção de posto de trabalho. Segundo os dados hoje avançados pela ministra, 938 mil trabalhadores estão já abrangidos pela medida, desconhecendo-se porém em que regime, se na suspensão temporária de contrato ou na redução de horário.

Mas embora a ministra destaque a relevância da medida na contenção do desemprego, os impactos da pandemia já se fazem sentir nas estatísticas. O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) só divulga dados sobre o desemprego registado em março, o primeiro em que o mercado de trabalho terá começado a sentir os impactos da pandemia nas empresas e na economia, na próxima segunda-feira. Ana Mendes Godinho antecipou-se. Segundo a ministra, março terá fechado com 321 mil desempregados e à data de ontem (14 de abril), estavam inscritos nos centros de emprego nacionais 353 mil desempregados. A confirmarem-se os números projetados para março, nos primeiros 14 dias de abril o desemprego terá já subido mais de 10% face ao mês anterior.

Os dados do desemprego registado são uma das formas de medir os impactos da pandemia covid-19 no mercado de trabalho, mas com algumas limitações. Nem todos os desempregados terão de estar inscritos nos centros de emprego, desde logo porque a inscrição só é obrigatória para quem benefício de subsídio de desemprego e nem todos os trabalhadores se enquadram neste grupo. O desemprego real, calculado com base no universo total da população desempregada, só será divulgado no final do mês de abril pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

145 mil independentes requereram apoio

E a questão do apoio social a grupos de trabalhadores mais desprotegidos é outra das preocupações dos partidos. Ana Mendes Godinho, reforçou que mais de 145 mil trabalhadores independentes já acederam ao apoio extraordinário criado pelo Governo para quem registe uma quebra de atividade superior a 40%. Este mecanismo também algo de um alteração, uma vez que exigia que os trabalhadores independentes registassem faturação zero para que o pudessem requerer, mas mesmo assim continua a levantar muitas questões entre os trabalhadores a recibo verde.

Na prática, os trabalhadores independentes têm até ao final do dia de hoje para se candidatarem ao apoio, mas continuam sem saber qual será o referencial aplicado para o cálculo do apoio. O valor varia consoante os rendimentos declarados à segurança Social nos últimos 12 meses e é comum, com as devidas adaptações, ao apoio entretanto criado para os sócios-gerentes, sem trabalhadores a cargo.

Quem tenha declarado uma base de incidência inferior a 1,5 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), receberá um apoio correspondente a esse montante, com um máximo de 438,81 euros. Já no caso da base de incidência ser igual ou superior a 1,5 vezes o IAS, o valor do apoio a conceder será equivalente a dois terços dessa base de incidência, com um limite máximo de 635 euros. Mas em detalhe, como serão feitos os cálculos, ainda não se sabe.

Tendo como foco os grupos de cidadãos mais desprotegidos, Ana Mendes Godinho anunciou que o Governo está a trabalhar numa simplificação do regime de acesso ao Rendimento social de Inserção (RSI) para que o mecanismo possa chegar a um maior número de cidadãos. São já mais de um milhão as pessoas abrangidas por apoios do Estado no âmbito da Covid-19.